Serien der Indians und Dodgers halten

Während die Cleveland Indians ihren 17. Sieg in Serie einfuhren, kassierten die Los Angeles Dodgers ihre neunte Pleite nacheinander. Die Boston Red Sox servierten einen Shutout, die New York Yankees einen 1-Hitter. Zudem kamen die Milwaukee Brewers zu einem Kantersieg in Wrigley, wähend die Houston Astros zweimal überrollt wurden.

American League

Cleveland Indians (86-56) - Baltimore Orioles (71-71) 4:2 BOXSCORE

Die Indians bleiben heiß und haben ihr 17. Spiel in Serie gewonnen.

Der Bullpen spielte eine gewichtige Rolle beim Erfolg der Hausherren. Starter Josh Tomlin pitchte nur fünf Innings (2 ER), sodass insgesamt fünf Reliever den Rest besorgen mussten. Selbige ließen nur noch einen Hit zu.

Carlos Santana war der einzige Spieler der Indians mit zwei Hits (2-3, BB, R, RBI), während Francisco Lindor einen Homerun im siebten Inning schlug.

Texas Rangers (71-70) - New York Yankees (76-65) 1:3 BOXSCORE

Pitching war Trumpf für die Yankees. Angeführt von Ace Luis Severino kamen die Yankees zu einem Combined 1-HItter. Severino gab in sieben Innings einen Run, einen Hit und drei Walks ab, zudem sammelte er zehn Strikeouts. David Robertson und Aroldis Chapman, der seinen ersten Save seit seiner zeitweiligen Degradierung einfuhr, pitchten zwei perfekte Innings zum Ende.

Die Offense der Yankees tat sich trotz neun Hits - allesamt Singles - schwer. Erst im achten Inning gelang der Ausgleich durch einen Sacrifice Fly von Chase Headley. Der eingewechselte Tyler Austin brachte New York mit einem RBI-Single im neunten in Führung ehe Headley mit einem Bases-Loaded-Walk das 3:1 herstellte.

Aaron Judge erarbeitete sich derweil seinen 106. Walk der Saison, was ein Rookie-Rekord in der MLB ist.

Oakland Athletics (61-80) - Houston Astros (86-55) 11:1 BOXSCORE

Pitching war ein Riesenproblem für die Astros. Nicht nur kassierten sie elf Runs, sie verteilten 13 Walks - Franchise-Rekord - und fünf davon bei geladenen Bases!

A's-Starter Daniel Gossett hingegen cruiste und gab in sechs Innings nur einen Run ab. Sein Bullpen um Ryan Dull (2 IP) und Simon Castro gab danach keinen Hit mehr ab.

Oakland Athletics (62-80) - Houston Astros (86-56) 11:4 BOXSCORE

Im zweiten Teil des Doubleheaders in der Bay Area stellten die Astros immerhin ihr Walk-Problem ab - sie ließen nur noch einen zu. Doch am erneuten Kantersieg der A's änderte dies nichts.

Chad Pinder schlug zwei Homeruns und brachte vier RBI auf die Anzeigetafel für Oakland. Matt Olson schlug zuvor einen 2-Run-Homerun für die Hausherren.

Houston hat nun drei Spiele in Serie verloren und ist jetzt gleichauf mit den Indians im Rennen um die beste Bilanz der American League. Die Führung im Westen beträgt allerdings weiterhin komfortable 14 Spiele.

Toronto Blue Jays (65-77) - Detroit Tigers (60-81) 5:4 BOXSCORE

Kevin Pillar dominierte das Spiel mit vier Hits (4-5) und zwei RBI. Er schlug den Homerun im sechsten Inning, der Toronto die Führung gab, die es nicht mehr abgab.

Starter Brett Anderson tat sein Übriges mit mit starken Innings, in denen er nur zwei Runs auf fünf HIts zuließ.

Boston Red Sox (81-61) - Tampa Bay Rays (70-73) 9:0 BOXSCORE

Chris Sale startete für die Red Sox und pitchte sechs Shutout-Innings, in denen er acht Strikeouts sammelte und acht Base Runner zuließ (6 H, BB, HBP). Er fuhr seinen 16 Sieg (16-7) ein und ist damit der erste AL-Pitcher mit 16 Siegen in diesem Jahr.

Dustin Pedroia schlug einen 2-Run-Homerun, während Andrew Benintendi und Mitch Moreland jeweils drei RBI beisteuerten.

Kansas City Royals (70-71) - Minnesota Twins (74-68) 5:2 BOXSCORE

Enge Kiste in KC: Erst im achten Inning fiel die Entscheidung zugunsten der Hausherren. Eric Hosmer lieferte das RBI-Single zur 3:2-Führung, ehe Salvador Perez per RBI-Double sowie Alcides Escobar durch einen Sacrifice Fly noch zwei Runs nachlegten. Alex Gordon hatte im siebten Inning per Homerun zum 2:2 ausgeglichen.

Die Twins verschwendeten damit einen starken Auftritt von Jose Berrios, der in sieben Innings zwei Runs abgab.

Max Kepler schlug an Position sechs, war 1-3 und wurde dann für einen Pinch-Hitter o, achten Inning ausgewechselt, um nicht gegen Linkshänder Mike Minor antreten zu müssen.

Seattle Mariners (71-71) - Los Angeles Angels (72-70) 8:1 BOXSCORE

Die Mariners waren bereits im ersten Inning in Führung gegangen, doch im sechsten Inning entschieden sie das Spiel mit sechs Rims. Entscheiden dabei war ein 3-Run-Shot von Nelson Cruz.

Den Rest besorgte Starter Andrew Albers, der sechs Shutout-Innings (4 H) servierte und vier Strikeouts sammelte.

