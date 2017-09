Tanakas Gala hält Yankees im Rennen

MLB Blue Jays @ Yankees MLB Reds @ Cubs MLB Astros @ Red Sox MLB Tigers @ Twins

Starting Pitcher Masahiro Tanaka hat die New York Yankees mit einer sensationellen Vorstellung weiter im Rennen um die Krone der AL East gehalten. Auch die zweite Wildcard in der National League zwischen den Rockies den den Brewers ist weiter offen. Die Minnesota Twins um Max Kepler fahren den nächsten Sieg ein, Stephen Strasburg lässt bei den Washington Nationals aufhorchen. Am Sonntag wird die Regular Season der Saison 2017 beendet.

American League

New York Yankees (90-70) - Toronto Blue Jays (75-85) 4:0 BOXSCORE

Drei Jahre ist Masahiro Tanaka jetzt schon bei den Yankees - aber so gut war er vielleicht noch nie. 15 Strikeouts in sieben Shutout Innings holte der Japaner, nur drei Hits gab er dabei ab. "Es gab viele Höhen und Tiefen diese Saison", sagte er danach. "Ich wusste, ich muss aggressiv sein. Vielleicht hat mir das vorher ein bisschen gefehlt." Vor einer Woche hatte er gegen die Blue Jays noch acht Runs abgegeben.

Zum ersten Mal seit 2012 gewannen die Yankees mindestens 90 Spiele. Außerdem steht man jetzt bei 3.070.801 Zuschauern im heimischen Stadion. Damit wurde die Marke der letzten Saison geknackt.

Viel wichtiger aber ist die Frage nach den Playoffs: Durch den Sieg und die Niederlage der Red Sox hat man immer noch Chancen auf den Division-Titel: Dafür müsste man die letzten beiden Saisonspiele gewinnen, Boston beide verlieren. Bei gleicher Bilanz würde man dann am Montag eine Extra-Partie um den Division-Titel austragen.

Tampa Bay Rays (78-82) - Baltimore Orioles (75-85) 7:0 BOXSCORE

Nur sieben Hits für die Rays, aber dazu kamen gleich zehn Walks von schwachen Pitchern aus Baltimore. Starter Wade Miley gab in vier Innings gleich 5 Walks ab.

Bei den Rays schlug Third Baseman Evan Longoria seinen 20. Homerun der Saison, Teamkollege Logan Morrison sogar Nummer 38. Starter Jake Odorizzi durfte vier fehlerfreie Innings pitchen (4 Strikeouts).

Cleveland Indians (101-59) - Chicago White Sox (66-94) 10:1 BOXSCORE

Die Indians sind schon für die Playoffs qualifiziert, aber dennoch ist jedes verbleibende Spiel für den Tribe enorm wichtig - schließlich hat man im Kampf um Heimvorteil in der AL nur ein Spiel Vorsprung (plus Tiebreaker) auf die Astros. Und nur ein Spiel Rückstand auf die Dodgers, sollte man sich in der World Series gegenüberstehen.

So oder so: "Wir wollen die World Series gewinnen", sagte Starter Trevor Bauer (6 IP, 1 E, 7 SO). "Wir müssen mit dem Fuß auf dem Gaspedal bleiben", sagte Manager Terry Francona. Gegen die White Sox setzte man das um und führte nach drei Innings schon mit 10:0.

Yolmer Sanchez legte den Run für die White Sox per Solo-Shot auf. "Sie haben Hitter, Pitcher, sie machen die kleinen Dinge richtig", lobte er den Gegner anschließend. "Ich glaube, sie schaffen es wieder in die World Series. Sie haben es verdient. Ich wünsche ihnen viel Glück."

Boston Red Sox (92-68) - Houston Astros (100-60) 2:3 BOXSCORE

Geben die Red Sox die Division doch noch aus der Hand? Ein Sieg muss noch her, um das Wildcard-Game ganz sicher zu vermeiden. Aber aus den letzten fünf Spielen gab es nur einen Sieg, und die Astros werden angesichts des einen Spiels Rückstand auf die Indians nicht nachlassen oder gar Spieler schonen. "Niemand hat gesagt, dass es einfach sein wird", betonte Outfielder Mookie Betts. "Wenn es einfach wäre, würde es keinen Spaß machen."

Alex Bregman legte den Grundstein zum fünften Sieg in Folge für Houston mit einem 2-Run-Shot über das Green Monster, Starter Charlie Morton (5.1 IP, 2 ER) wurde von vier Relievern unterstützt. Bei den Red Sox kam David Price (1.2 IP, 2 SO) wieder im Bullpen zum Einsatz.

Am Samstag soll es für die Red Sox dann Linkshänder Drew Pomeranz (16-6, 3.38 ERA) richten.

Texas Rangers (77-83) - Oakland Athletics (74-86) 5:3 BOXSCORE

Für beide Teams ging es um nichts mehr, also interessierten vor allem ein paar Bestmarken.

Nomar Mazara gelang ein RBI-Single zum 1:0. Es war sein 99. RBI in dieser Saison, er könnte der zweite Ranger in den letzten fünf Jahren mit 100 RBI werden.

Shin-Soo Choo schlug einen Homerun, es war Nummer 22 für ihn dieses Jahr. Damit stellte er seine Karriere-Bestmarke ein.

Für Rangers-Starter Martin Perez (3 ER) war es sein 13. Sieg in diesem Jahr. Ebenfalls Career High.

Bei den Athletics schlug Renato Nunez einen 3-Run-Homer, sein erster in den Majors. "Davon habe ich mein ganzes Leben geträumt", sagte er danach begeistert.

Minnesota Twins (84-76) - Detroit Tigers (63-97) 6:3 BOXSCORE

An der Wildcard gibt es nichts mehr zu rütteln bei den Twins. Trotzdem bleibt das Team von Max Kepler weiter gut drauf - und das, nachdem man von den Zuschauern als erstes Team überhaupt gefeiert wurde, dass es nach einer Saison mit 100 Niederlagen im Jahr darauf in die Playoffs geschafft hat.

Gegen die Tigers überragte mal wieder Brian Dozier mit einem 3-Run-Homerun, Eduardo Escobar brachte die drei anderen Runs nach Hause.

Außerdem kehrte Slugger Miguel Sano zum ersten Mal seit dem 19. August auf das Feld zurück, er kam im siebten Inning als Pinch-Hitter rein. Ob er im Wildcard-Game eingesetzt werden wird, ist aber noch offen.

Kepler hatte diesmal kein Glück: Vier At-Bats, kein Hit, zwei Strikeouts.

Los Angeles Angels (79-81) - Seattle Mariners (77-83) 6:5 BOXSCORE

Wieder mal gab der Bullpen der Mariners ein Spiel aus der Hand: Gleich vier Runs kassierte man im achten Inning, darunter ein Solo-Homerun von Mike Trout und ein Pinch-Hit-Double von Luis Valbuena.

Trout wird es nach seiner Verletzungspause in diesem Jahr schwer haben mit dem MVP, aber mit zwei weiteren Homeruns gegen die Mariners - er hat jetzt 33 auf dem Konto - polierte er seine Stats noch ein bisschen auf. Außerdem war der 200. Homer seiner Karriere darunter. Er ist der fünfte Spieler der Liga-Geschichte, der in seiner "Age-25-Season" auf 200 Homeruns und 1.000 Hits kommt. Bisher waren das nur Alex Rodriguez, Mickey Mantle, Mel Ott und Jimmie Foxx. Keine schlechte Gesellschaft.

Die Mariners punkteten vor allem durch Homeruns. Nelson Cruz schlug Nummer 39, Kyle Seager kam auf seinen 26. in diesem Jahr, Catcher Mike Zunino liegt einen dahinter.

Interleague Play

Kansas City Royals (79-81) - Arizona Diamondbacks (92-68) 2:1 BOXSCORE

Zack Greinke, das Ass der Diamondbacks, wird im Wildcard Game am Mittwoch für Arizona auf dem Mound stehen, ob nun gegen die Rockies oder die Brewers. Im finalen Auftritt davor gab es aber nochmal eine Niederlage (4 IP, 2 ER, 4 SO). Unter anderem ließ er den 30. Homerun von Jake Lamb zu. "Ich habe mich gut und gesund gefühlt und die Pitches ins Ziel gebracht. Wir haben nicht gewonnen, das ist suboptimal. Aber bei mir war alles gut", sagte er.

