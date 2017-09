Homer-Wahnsinn! Martinez schlägt vier Mal zu

MLB Cubs @ Pirates MLB Diamondbacks @ Dodgers MLB Yankees @ Orioles MLB Nationals @ Marlins MLB Marlins @ Braves MLB Twins @ Royals MLB Marlins @ Braves MLB Brewers @ Cubs MLB Marlins @ Braves MLB Rays @ Red Sox MLB Marlins @ Braves MLB Yankees @ Rangers MLB Orioles @ Blue Jays MLB Mariners @ Rangers MLB Rockies @ Diamondbacks MLB Marlins @ Phillies MLB Orioles @ Blue Jays MLB Yankees @ Rays MLB Marlins @ Phillies MLB Orioles @ Blue Jays MLB Yankees @ Rays MLB Athletics @ Red Sox MLB Marlins @ Phillies MLB Blue Jays @ Twins MLB Cardinals @ Cubs MLB Brewers @ Marlins MLB Blue Jays @ Twins MLB Dodgers @ Nationals MLB Orioles@Yankees MLB Cardinals @ Cubs MLB Orioles @ Yankees MLB Brewers @ Marlins MLB Blue Jays @ Twins MLB Red Sox @ Orioles MLB Mets @ Marlins

J.D. Martinez schlug vier Homeruns in einem Spiel und die Arizona Diamondbacks watschten die Los Angeles Dodgers gehörig ab. Die Cleveland Indians sorgten für eine neue Rekord-Serie in dieser Saison, während die New York Yankees Boden gut machten im Playoff-Rennen. Die Chicago Cubs kamen derweil gehörig unter die Räder.

American League

Detroit Tigers (58-79) - Kansas City Royals (68-68) 6:7 BOXSCORE

Die Royals schlugen gleich drei Homeruns im Comerica Park und stellten ihre Bilanz wieder auf .500.

Eric Hosmer schlug einen 2-Run-Homerun im dritten Inning und kam insgesamt auf drei RBI, während Salvador Perez und Alcides Escobar jeweils Solo-Homeruns schlugen.

Bei den Tigers stach Nick Castellanos heraus und brachte sein Team mit einem 3-Run-Shot im neunten Inning noch einmal heran. Insgesamt kam der Designated Hitter auf vier RBI.

Baltimore Orioles (70-68) - New York Yankees (74-63) 4:7 BOXSCORE

Ohne den gesperrten Gary Sanchez machte die Offense der Yankees den Unterschied in Baltimore. Didi Gregorius schlug einen 2-Run-Homerun zum zwischenzeitlichen 2:3 aus Sicht der Gäste, während Starlin Castro im fünften Inning mit einem 2-Run-Shot seinerseits die 5:3-Führung herstellte.

Starter Jordan Montgomery kam nicht aus dem fünften Inning heraus (4 2/3 IP) und gab drei Runs ab. Chad Green pitchte anschließend 2 1/3 Innings und fuhr den Sieg ein.

Bemerkenswert: Aaron Judge war 1-1 (R) mit vier Walks. Damit durchbrach er die 100-Walk-Marke und ist der erste Rookie in der Geschichte der MLB, der es in einer Saison auf 30 Homeruns, 100 Runs und 100 Walks gebracht hat.

Chicago White Sox (54-82) - Cleveland Indians (81-56) 3:5 BOXSCORE

Die Cleveland Indians haben eine neue Rekord-Siegesserie in dieser Saison aufgestellt! Der Erfolg in Chicago war der zwölfte in Serie für Cleveland.

Starter Trevor Bauer pitchte 6 1/3 Innings und gab zwei Runs auf drei Hits bei neun Strikeouts ab.

Offensiv sorgten Carlos Santana (2-4, 2 R) und Jose Ramirez für Solo-Homeruns.

Oakland Athletics (58-79) - Los Angeles Angels (71-67) 9:11 (11 Inn.) BOXSCORE

Der September ist angebrochen, sodass die Kadererweiterung greift. Die Angels nutzten dies extremer aus als je zuvor und schickten sage und schreibe zwölf Pitcher auf den Mound, um das Spiel in der Bay Area zu gewinnen. Das ist ein neuer American-League-Rekord!

Für die Entscheidung sorgte derweil Kole Calhoun. Der Right Fielder schlug ein 2-Run-Triple im elften Inning.

Seattle Mariners (69-69) - Houston Astros (84-53) 2:6 BOXSCORE

Die Astros sind wieder heiß gelaufen und haben nun schon ihr fünftes Spiel in Serie gewonnen. Bester Mann war Starter Dallas Keuchel, der für ein Astros-Novum in dieser Saison gesorgt hat: Als erster Houston-Starter in dieser Saison pitchte er bis ins achte Inning (7 2/3 IP). Er gab zwei Runs auf sieben Hits ab.

Yuli Gurriel und Brian McCann schlugen Solo-Homeruns, während es Alex Bregman (1-5) und Josh Reddick (1-4, BB) jeweils auf zwei RBI brachten.

Tampa Bay Rays (69-70) - Minnesota Twins (71-66) 11:4 BOXSCORE

Corey Dickerson war nicht aufzuhalten. Der Left Fielder der Rays schlug einen Homerun und zwei Doubles (3-4, 2 RBI) und erzielte zwei Runs. Evan Longoria wiederum sorgte für drei RBI (2-5).

Starter Alex Cobb (5 2/3 Innings) gab einen Run auf drei Hits (2 BB) ab und sammelte sieben Strikeouts. Bei den Twins war für Jose Berrios nach 5+ Innings Schluss. Der Rookie erlaubte fünf Runs auf sieben Hits.

Max Kepler schlug an sechster Stelle und war 1-4 mit einem RBI und zwei Strikeouts.

Boston Red Sox (77-61) - Toronto Blue Jays (64-74) 4:10 BOXSCORE

Die Red Sox kassierten ihre dritte Pleite in Serie, wodurch der Vorsprung in der AL East auf 2 1/2 Spiele geschrumpft ist.

Der letztjährige Cy-Young-Gewinner Rick Porcello kassierte dabei seine 16. Niederlage der Saison (9-16) und gab in 5 1/3 Innings sieben Runs auf zehn Hits ab.

Kendrys Morales schlug bereits im ersten Inning einen 3-Run-Homerun für die Jays und kam insgesamt auf vier RBI. Insgesamt schlugen die Gäste aus Kanada vier Homeruns, drei davon gegen Porcello.

Interleague Play

Atlanta Braves (60-76) - Texas Rangers (69-68) 2:8 BOXSCORE

Andrew Cashner erlebte einen ruhigen Abend und gab nur zwei Runs in sechs Innings ab. Ganz anders R.A. Dickey auf Seiten der Braves: Der Knuckleballer hielt nur 4 1/3 Innings durch und gab sieben Runs (6 ER) auf acht Hits ab.

Die Rangers schlugen drei Homeruns: Elvis Andrus hatte direkt im ersten Inning einen Solo-Shot, Nomar Mazara schlug im fünften zu und Rougned Odor schlug kurz darauf einen 2-Run-Homer.

