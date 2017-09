Outfielder bricht sich den Daumen

MLB Cardinals @ Cubs MLB Blue Jays @ Twins MLB Dodgers @ Nationals MLB Orioles @ Yankees MLB Orioles @ Yankees MLB Blue Jays @ Twins MLB Red Sox @ Orioles MLB Mets @ Marlins MLB Diamondbacks @ Padres MLB Cubs @ Rays MLB Twins @ Yankees MLB Mets @ Marlins MLB Dodgers @ Phillies MLB Twins @ Tigers MLB Yankees @ Blue Jays MLB Marlins @ Diamondbacks MLB Yankees @ Blue Jays MLB Red Sox @ Reds MLB Yankees @ Blue Jays MLB Red Sox @ Reds MLB Royals @ Yankees MLB Cubs @ Cardinals MLB Rays @ Yankees MLB Braves @ Marlins

Für Jake Marisnick von den Houston Astros könnte die Saison bereits vorbei sein. Nach einer Daumenfraktur muss der Outfielder operiert werden und droht lange auszufallen.

Die Astros gaben am Donnerstag bekannt, dass Marisnick operiert werden müsse und voraussichtlich sechs bis acht Wochen ausfallen werde. Die Regular Season wäre damit für ihn ohnehin beendet, ein Playoff-Einsatz mindestens höchst fraglich. Die Operation ist für Freitag angesetzt.

Die Verletzung passierte am Mittwoch bei der Niederlage gegen die Los Angeles Angels im dritten Inning. Marisnick brach sich den Daumen an der rechten Hand beim Versuch, aus einem Single ein Double zu machen. Er hechtete mit dem Kopf voran Richtung zweiter Base und wurde obendrein ausgemacht.

Marisnick schlägt in dieser Spielzeit .243 mit 16 Homeruns und 35 RBI in 106 Spielen. In seiner Abwesenheit dürfte Neuzugang Cameron Maybin, der von den Angels kam, mehr Spielzeit erhalten.

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.