Harper erstmals wieder im Training

Bryce Harper hat am Sonntag zum ersten Mal wieder trainiert, die Rückkehr des Superstars von den Washington Nationals rückt offenbar immer näher. Der 24 Jahre alte Right Fielder hatte sich vor einem Monat am Knie verletzt.

Vor dem 7:1-Erfolg der Nationals über die L.A. Dodgers nahm Harper am Batting Practice seines Teams teil und schlug dabei mehrere Homeruns. Es war seine erste öffentliche Trainingseinheit, zuvor hatte er nur im Batting Cage ein paar Übungen absolviert. Auch ein paar Sprints im Outfield und zur ersten Base gehörten zum Programm.

Der frühere MVP der National League hatte sich am 12. August verletzt, als er auf der First Base weggerutscht und sich so eine Knochenprellung plus Zerrung zugezogen hatte. "Ich bin immer noch nicht voll da", sagte er nach seiner Trainingseinheit. "Nicht per se wegen des Knies, sondern allgemein. Es wird Zeit brauchen, den vollen Fokus zu bekommen."

Die Nationals hatten vor einer Woche bereits den Titel in der NL East perfekt gemacht, Spiel 1 der Division Series findet am 6. Oktober statt. "Ich hoffe [dass ich dabei sein kann]", sagte er. Das ist auf jeden Fall im Hinterkopf. Aber es braucht noch Zeit, ich tue was ich kann, dann wird man sehen."

Vor seiner Verletzung spielte Harper eine starke Saison mit einem Average von .326 und 29 Homeruns in 106 Einsätzen.

