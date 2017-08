Red Sox holen Davis aus Oakland

MLB Marlins @ Phillies MLB Blue Jays @ Rays MLB Yankees @ Tigers MLB Red Sox @ Indians MLB Cubs @ Phillies MLB Twins @ Blue Jays MLB Padres @ Marlins MLB Orioles @ Red Sox NFL Chiefs @ Seahawks MLB Mariners @ Yankees MLB Twins @ Blue Jays MLB Orioles @ Red Sox MLB Padres @ Marlins NFL Chargers @ Rams NFL Bears @ Titans MLB Twins @ Blue Jays MLB Padres @ Marlins MLB Orioles @ Red Sox MLB Cubs @ Phillies NFL Bengals @ Redskins NFL 49ers @ Vikings MLB Marlins @ Nationals MLB Braves @ Phillies MLB Red Sox @ Blue Jays MLB Pirates @ Cubs MLB Marlins @ Nationals MLB Red Sox @ Blue Jays MLB Pirates @ Cubs MLB White Sox @ Twins MLB Indians @ Yankees MLB Marlins @ Nationals MLB Pirates @ Cubs MLB White Sox @ Twins MLB White Sox @ Twins MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Blue Jays @ Orioles MLB Braves @ Cubs MLB Braves @ Cubs

Die Boston Red Sox haben nochmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Sie holten per Trade mit den Oakland Athletics Outfielder Rajai Davis. Damit reagierten sie auf den Ausfall von Jackie Bradley Jr., der auf der DL gelandet ist.

Nur wenige Stunden nachdem die Sox Bradley Jr. auf die Disabled List gesetzt hatten, fädelten sie den Trade für Davis ein. Im Gegenzug erhielten die A's Minor-League-Outfielder Rafael Rincones.

Bradley hatte sich eine Stauchung am Daumen zugezogen, eine MRT schloss jedoch eine Bänderverletzung aus.

Davis wiederum schlägt in dieser Saison .233 mit einer .647 OPS, fünf Homeruns und 18 RBI in 300 At-Bats. Davis ist vor allem für seinen Speed und seine Defense bekannt. In dieser Saison stahl er schon 26 Bases in 32 Versuchen. In seiner Karriere hat er 391 Steals auf dem Konto.

"Es ist wichtig für ein Team mit Titelchancen, jede noch so kleine Dimension hinzuzufügen, aber das ist nicht immer einfach", sagte Dave Dombrowski, der President of Baseball Operations der Red Sox. Dabei betonte er auch, worauf es ihm bei Davis vor allem ankomme, nämlich seine Base-Stealing-Fähigkeit. Es sei wichtig jemanden zu haben, "den man auf die erste Base stellt und der dann eine Base stiehlt wenn jeder weiß, dass er eine Base stehlen wird".

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.