Arenado schon wieder an der Hand getroffen

MLB Blue Jays @ Cubs MLB Mariners @ Rays MLB Yankees @ Red Sox MLB Diamondbacks @ Twins MLB Blue Jays @ Cubs MLB Dodgers @ Tigers MLB Mariners @ Rays MLB Diamondbacks @ Twins MLB Twins @ White Sox MLB Athletics @ Orioles MLB Red Sox @ Indians MLB Diamondbacks @ Mets MLB Mariners @ Braves NFL Giants @ Browns MLB Marlins @ Phillies MLB Dodgers @ Pirates MLB Blue Jays @ Rays MLB Twins @ White Sox MLB Marlins @ Phillies MLB Cubs @ Reds MLB Marlins @ Phillies MLB Blue Jays @ Rays MLB Yankees @ Tigers MLB Red Sox @ Indians MLB Cubs at Reds MLB Mariners at Yankees MLB Cubs at Phillies MLB Twins @ Blue Jays MLB Padres at Marlins MLB Orioles @ Red Sox MLB Padres at Marlins NFL Chargers @ Rams NFL Bears @ Titans NFL Bengals @ Redskins MLB Indians @ Yankees MLB Marlins @ Nationals MLB Indians @ Yankees MLB Marlins @ Nationals

Third Baseman Nolan Arenado von den Colorado Rockies muss dieser Tag so einiges einstecken. Nur wenige Tage, nachdem er einen Pitch an die linke Hand bekam, wurde er dort nun im Feld getroffen. Aber auch dieses Mal kam er mit Schmerzen davon.

Arenado bekam einen hart geschlagenen Ground Ball von Lane Adams im Spiel gegen die Atlanta Falcons am Donnerstag (10:4 Atlanta) an dieselbe Stelle, an der er schon vom Pitch getroffen worden war.

Arenado hatte sofort Schmerzen und wurde ausgewechselt. Eine Röntgenuntersuchung ergab aber erneut keine Fraktur. "Es ist nur geschwollen und geprellt" sagte Arenado und präzisierte: "Ein geprellter Knochen und eine Prellung oben drauf - es ist einfach verrückt, dass es die exakt selbe Stelle war."

Arenado hatte die ursprüngliche Verletzung am Sonntag erlitten und am Montag ausgesetzt, bevor er am Dienstag ins Lineup zurückkehrte. "Wir werden sehen, wie es sich am Morgen anfühlt. Ich erwarte morgen spielen zu können, aber wir müssen sehen, wie sich die Schwellung anfühlt", gab sich Arenado vorsichtig optimistisch.

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.