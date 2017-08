Scherzer-Rückkehr verzögert sich

MLB Marlins @ Phillies MLB Blue Jays @ Rays MLB Yankees @ Tigers MLB Red Sox @ Indians MLB Cubs @ Phillies MLB Twins @ Blue Jays MLB Padres @ Marlins MLB Orioles @ Red Sox NFL Chiefs @ Seahawks MLB Mariners @ Yankees MLB Twins @ Blue Jays MLB Orioles @ Red Sox MLB Padres @ Marlins NFL Chargers @ Rams NFL Bears @ Titans MLB Twins @ Blue Jays MLB Padres @ Marlins MLB Orioles @ Red Sox MLB Cubs @ Phillies NFL Bengals @ Redskins NFL 49ers @ Vikings MLB Marlins @ Nationals MLB Braves @ Phillies MLB Red Sox @ Blue Jays MLB Pirates @ Cubs MLB Marlins @ Nationals MLB Red Sox @ Blue Jays MLB Pirates @ Cubs MLB White Sox @ Twins MLB Indians @ Yankees MLB Marlins @ Nationals MLB Pirates @ Cubs MLB White Sox @ Twins MLB White Sox @ Twins MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Blue Jays @ Orioles MLB Braves @ Cubs MLB Braves @ Cubs

Die Washington Nationals müssen länger als gedacht auf Pitcher Max Scherzer verzichten. Die Nackenverletzung des Rechtshänder ist noch nicht richtig ausgeheilt.

Eigentlich sollte Scherzer am Freitag in die Rotation der Nationals zurückkehren, doch das wäre noch zu früh. Die Nackenverletzung, mit der er am 18. August auf die Disabled List gegangen war, macht weiter Probleme.

"Ich bin ein paar Tage hintendran. Es ist einfach eine angespannte Stelle in meinem Nacken. Und die macht immer noch zu. Es ist nicht besorgniserregend. Es geht nur um Tage, nicht Wochen", erklärte Scherzer seinen aktuellen Zustand.

Nationals-Manager Dusty Baker wiederum hoffe, dass Scherzer in den nächsten ein, zwei Tagen eine Bullpen-Session absolvieren kann. Dies hänge jedoch vom Zustand des Nackens Scherzers ab.

Damit nicht genug, denn Neuzugang Ryan Madson besuchte am Mittwoch einen Finger-Spezialisten in Arizona. Der Reliever laboriert seit längerem an einer Stauchung an der rechten Hand.

