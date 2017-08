Twins-Experte adelt Max Kepler

MLB Blue Jays @ Cubs MLB Mariners @ Rays MLB Yankees @ Red Sox MLB Diamondbacks @ Twins MLB Blue Jays @ Cubs MLB Dodgers @ Tigers MLB Mariners @ Rays MLB Diamondbacks @ Twins MLB Twins @ White Sox MLB Athletics @ Orioles MLB Red Sox @ Indians MLB Diamondbacks @ Mets MLB Mariners @ Braves NFL Giants @ Browns MLB Marlins @ Phillies MLB Dodgers @ Pirates MLB Blue Jays @ Rays MLB Twins @ White Sox MLB Marlins @ Phillies MLB Cubs @ Reds MLB Marlins @ Phillies MLB Blue Jays @ Rays MLB Yankees @ Tigers MLB Red Sox @ Indians MLB Cubs at Reds MLB Mariners at Yankees MLB Cubs at Phillies MLB Twins @ Blue Jays MLB Padres at Marlins MLB Orioles @ Red Sox MLB Padres at Marlins NFL Chargers @ Rams NFL Bears @ Titans NFL Bengals @ Redskins MLB Indians @ Yankees MLB Marlins @ Nationals MLB Indians @ Yankees MLB Marlins @ Nationals

Max Kepler schlug erst am Donnerstag den entscheidenden Homerun für seine Minnesota Twins gegen die Cleveland Indians im zweiten Spiel des Doubleheaders in Minneapolis. Doch schon davor lobte ihn Twins-TV-Experte und Ex-All-Star-Pitcher Jack Morris in höchsten Tönen.

Am Rande des Doubleheaders sprach Morris mit Ryan Fagan von der US-amerikanischen SPOX-Partnerseite Sporting News über die generelle Entwicklung der Twins und auch Max Kepler.

Dieser "ist wieder heiß gelaufen", sagt Morris mit Blick auf die fünf Homeruns, die Kepler im August geschlagen hat. Darunter waren es vier in den letzten zehn Spielen.

"Dieser Junge ist vielleicht letzten Endes der beste Hitter von allen" und meinte damit die aktuellen jungen Outfielder des Teams inklusive Byron Buxton und Eddie Rosario.

Morris gewann in seiner Zeit dreimal die World Series und war fünfmal All-Star. Er spielte von 1977 bis 1994 in der MLB und hatte eine Bilanz von 254-186 mit einem 3.90 ERA in 549 Spielen.

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.