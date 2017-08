Saison-Aus für Angels-Pitcher Shoemaker

MLB Tigers @ Pirates MLB Brewers @ Twins MLB Cardinals @ Royals MLB Orioles @ Angels MLB Marlins @ Nationals MLB Yankees @ Blue Jays MLB Brewers @ Twins MLB Astros @ White Sox MLB Rangers @ Mets MLB Cubs @ Giants MLB Marlins @ Nationals MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Marlins @ Nationals MLB Yankees @ Blue Jays MLB Angels @ Mariners MLB Red Sox @ Yankees MLB Rockies @ Marlins MLB Cubs @ Diamondbacks MLB Angels @ Mariners MLB Red Sox @ Yankees MLB Rockies @ Marlins MLB Angels @ Mariners MLB Padres @ Dodgers MLB Rockies @ Marlins MLB Padres @ Dodgers MLB Angels @ Mariners MLB Red Sox @ Yankees MLB Mets @ Yankees MLB Giants @ Marlins MLB Mets @ Yankees MLB Giants @ Marlins MLB Reds @ Cubs MLB Giants @ Marlins MLB Orioles @ Mariners MLB Reds @ Cubs MLB White Sox -

Die Saison von Matt Shoemaker ist beendet. Der Pitcher der Los Angeles Angels muss sich einer Operation am Unterarm unterziehen. Damit endet eine Saison für ihn zum zweiten Mal in Serie vorzeitig.

Die Prozedur an Shoemakers Wurfarm ist notwendig, um den Radialnerv freizulegen. Der Eingriff ist für Dienstag geplant und wird von Dr. Steve Shin in Los Angeles durchgeführt.

In der Regel beträgt die Erholungszeit nach einem solchen Eingriff zwölf bis 14 Wochen. Damit endet Shoemakers Saison wie schon im Vorjahr vorzeitig. Im letzten September wurde er von einem geschlagenen Ball am Kopf getroffen und trug eine Schädelfraktur davon. Es kam zur einer Notoperation am Gehirn.

Der Rechtshänder hat seit Juni nicht mehr gespielt, da er mit den Unterarm-Problemen zu kämpfen hatte. Bis dahin kam er auf eine Bilanz von 6-3 und einen 4.52 ERA.

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.