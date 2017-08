Sperre für Schwulenfeindliches Schimpfwort

MLB Yankees @ Indians MLB Marlins @ Braves MLB Rangers @ Twins MLB Dodgers @ Mets MLB Tigers @ Pirates MLB Brewers @ Twins MLB Cardinals @ Royals MLB Orioles @ Angels MLB Marlins @ Nationals MLB Yankees @ Blue Jays MLB Brewers @ Twins MLB Astros @ White Sox MLB Rangers @ Mets MLB Cubs @ Giants MLB Marlins @ Nationals MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Marlins @ Nationals MLB Yankees @ Blue Jays MLB Angels @ Mariners MLB Red Sox @ Yankees MLB Rockies @ Marlins MLB Cubs @ Diamondbacks MLB Angels @ Mariners MLB Red Sox @ Yankees MLB Rockies @ Marlins MLB Angels @ Mariners MLB Padres @ Dodgers MLB Rockies @ Marlins MLB Padres @ Dodgers MLB Angels @ Mariners MLB Red Sox @ Yankees MLB Mets @ Yankees MLB Giants @ Marlins MLB Mets @ Yankees MLB Giants @ Marlins MLB Reds @ Cubs MLB Giants @ Marlins MLB Orioles @ Mariners MLB Reds @ Cubs MLB White Sox -

Outfielder Matt Joyce von den Oakland Athletics wurde für zwei Spiele von der Major League Baseball gesperrt. Er hatte einen Fan beim Spiel in Anaheim mit einem schwulenfeindlichen Schimpfwort beleidigt und sich dafür am Samstag öffentlich entschuldigt.

Die Sperre gegen Joyce begann bereits am Samstag, sodass er auch am Sonntag wird zuschauen müssen. Joyce wird für die zwei Spiele nicht bezahlt und muss zudem an einer Initiative der Orgnanisation PFLAG (Parents, Families and Friends of Lesbians and Gays) teilnehmen.

Joyce entschuldigte sich in mehreren Tweets auf Twitter und es tue ihm "mehr als Leid". In einem Statement gab er an, dass seine Wortwahl inakzeptabel war und nicht toleriert werden dürfe.

Die Oakland A's wiederum werden die mehr als 54.000 Dollar, die Joyce in den zwei Spielen verdient hätte, an die PFLAG spenden.

Matt Joyce ist kein Einzelfall in der MLB

Joyce erklärte den Vorfall wie folgt: "Ich entschuldige mich aufrichtig bei den Fans, den Oakland A's, der MLB und besonders der LGBTQ-Gemeinschaft (Lesbian, Gay, Bisecuel, Transgender, Questioning) für meine Äußerungen und Taten. Ein Fan hatte mir vulgäre und obszöne Sachen über mich und meine Familie zugerufen und ich habe mich von meiner Frustration und meinen Emotionen übermannen lassen."

Es ist bereits der zweite Vorfall dieser Art in der laufenden Saison. Zuvor schon wurde Outfielder Kevin Pillar wegen einer schwulenfeindlichen Beleidigung gesperrt. Damals allerdings war das Ziel der Äußerung ein gegnerischer Pitcher. Und die Strafe sprachen die Toronto Blue Jays gleich selbst aus und kamen damit der Liga zuvor.