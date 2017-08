"Bin überrascht, wie schlecht er ist"

MLB Giants @ Marlins MLB Orioles @ Mariners MLB Rays @ Blue Jays MLB Reds @ Cubs MLB Indians @ Twins MLB Diamondbacks @ Astros MLB Reds @ Cubs MLB Braves @ Rockies NFL Buccaneers @ Jaguars MLB Blue Jays @ Cubs MLB Mariners @ Rays MLB Yankees @ Red Sox MLB Diamondbacks @ Twins MLB Blue Jays @ Cubs MLB Dodgers @ Tigers MLB Mariners @ Rays MLB Diamondbacks @ Twins MLB Mariners @ Rays MLB Marlins @ Mets MLB Diamondbacks @ Twins MLB Blue Jays @ Cubs MLB Twins @ White Sox MLB Athletics @ Orioles MLB Diamondbacks @ Mets MLB Mariners @ Braves NFL Giants @ Browns MLB Marlins @ Phillies MLB Dodgers @ Pirates MLB Blue Jays @ Rays MLB Twins @ White Sox MLB Marlins @ Phillies MLB Cubs @ Reds MLB Marlins @ Phillies MLB Yankees @ Tigers MLB Red Sox @ Indians MLB Cubs at Reds MLB Mariners at Yankees MLB Cubs at Phillies MLB Padres at Marlins MLB Padres at Marlins NFL Chargers @ Rams NFL Bears @ Titans NFL Bengals @ Redskins MLB Indians @ Yankees MLB Marlins @ Nationals MLB Indians @ Yankees MLB Marlins @ Nationals

Second Baseman Ian Kinsler von den Detroit Tigers hat den langjährigen Umpire Angel Hernadez scharf kritisiert: Hernandez solle sich besser nach einem anderen Job umsehen. Hernandez hatte Kinsler am Montag nach einer Meinungsverschiedenheit aus dem Spiel geworfen.

Im fünften Inning der 2:6-Niederlage der Tigers bei den Texas Rangers war Kinsler mit einem Strike von Hernandez nicht einverstanden: Als Plate Umpire ist Hernandez dafür zuständig, über Balls und Strikes zu entscheiden. Einen Pitch später fragte Kinsler sarkastisch "Was war mit diesem Pitch?" und wurde dafür aus der Partie geworfen. Manager Brad Ausmus verteidigte seinen Spieler - und musste ebenfalls zum Duschen.

Einen Tag später holte der 35 Jahre alte Kinsler, der seit 2014 für die Tigers spielt, dann verbal gegen Hernandez aus. "Ich bin überrascht, wie schlecht er als Umpire ist", sagte er gegenüber Journalisten. "Ich weiß nicht, wie er so schlecht sein kann, obwohl er schon so lange in der Liga ist." Hernandez wird seit 1993 in der MLB eingesetzt.

Doch Kinsler war noch lange nicht fertig. Hernandez solle sich über seine Berufswahl Gedanken machen: "Wenn ich eine Geldstrafe dafür bekomme, dass ich die Wahrheit sage, dann soll es so sein. Er mischt sich ungeniert in Baseball-Spiele ein", zitiert ihn die Detroit News.

Er habe bereits seit seiner Rookie-Saison 2006 Probleme mit Hernandez. "Er verändert das Spiel. Er sollte sich einen anderen Job suchen, das ist mein Ernst." Es sei nichts Persönliches, "er muss einfach verschwinden." Es sei "offensichtlich, dass er aufhören muss, Baseball-Spiele zu ruinieren."

Hernandez wollte sich am Tag darauf an der Fehde nicht beteiligen. "Es spielt keine Rolle", sagte er, angesprochen auf die Aussagen von Kinsler. "Es ist mir egal. Mir geht es nur darum, da draußen meinen Job zu erledigen, und zwar so gut wie möglich."

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.