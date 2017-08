Red Sox bangen wieder um Pedroia

MLB Red Sox @ Yankees MLB Rockies @ Marlins MLB Angels @ Mariners MLB Padres @ Dodgers MLB Rockies @ Marlins MLB Padres @ Dodgers MLB Angels @ Mariners MLB Red Sox @ Yankees MLB Mets @ Yankees MLB Rays @ Blue Jays MLB Giants @ Marlins MLB Astros @ Diamondbacks MLB Mets @ Yankees MLB Giants @ Marlins MLB Reds @ Cubs MLB Indians @ Twins MLB Giants @ Marlins MLB Orioles @ Mariners MLB Rays @ Blue Jays MLB Reds @ Cubs MLB White Sox -

Dodgers MLB Indians @ Twins MLB Diamondbacks @ Astros MLB Reds @ Cubs MLB Braves @ Rockies NFL Buccaneers @ Jaguars MLB Blue Jays @ Cubs MLB Mariners @ Rays MLB Yankees @ Red Sox MLB Diamondbacks @ Twins MLB Blue Jays @ Cubs MLB Dodgers @ Tigers MLB Mariners @ Rays MLB Diamondbacks @ Twins MLB Mariners @ Rays MLB Marlins @ Mets MLB Diamondbacks @ Twins MLB Blue Jays @ Cubs MLB Twins @ White Sox MLB Athletics @ Orioles MLB Diamondbacks @ Mets NFL Giants @ Browns MLB Marlins @ Phillies MLB Dodgers @ Pirates MLB Marlins @ Phillies MLB Cubs @ Reds MLB Marlins @ Phillies MLB Yankees @ Tigers MLB Cubs at Reds MLB Mariners at Yankees MLB Cubs at Phillies MLB Padres at Marlins

Das linke Knie macht Second Baseman Dustin Pedroia von den Boston Red Sox weiterhin Probleme. Ein weiterer Trip auf die Disabled List wird nicht mehr ausgeschlossen.

Pedroia kam erst vor ein paar Tagen von der 10-Day DL zurück in den Kader der Red Sox und machte ein Spiel. Am Freitag beim Auftritt der Sox bei den New York Yankees hingegen saß der Second Baseman draußen - das operierte Knie war angeschwollen und entzündet.

"Sein Knie ist wieder angeschwollen", erklärte Red-Sox-Manager John Farrell: "Unser Ziel war es, ihm ein paar At-Bats gegen Tampa Bay vor dieser Serie zu geben. Er hat nun einen gewissen Rückschlag als Reaktion darauf erlitten."

Farrell "würde nicht ausschließen", dass Pedroia auf die DL zurückkehren könnte - es wäre sein dritter DL-Aufenthalt der Saison: "Wir werden sehen, wie es sich in den nächsten 24 Stunden entwickelt."

Farrell gab zudem zu verstehen, dass er davon ausgehe, dass Pedroia in diesem Jahr noch zu regelmäßigen Einsätzen kommen wird. Wann es soweit ist, erscheint aber noch unklar.

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.