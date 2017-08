Pedroia zurück auf der DL

MLB Rockies @ Marlins MLB Padres @ Dodgers MLB Angels @ Mariners MLB Red Sox @ Yankees MLB Mets @ Yankees MLB Rays @ Blue Jays MLB Giants @ Marlins MLB Astros @ Diamondbacks MLB Mets @ Yankees MLB Giants @ Marlins MLB Reds @ Cubs MLB Indians @ Twins MLB Giants @ Marlins MLB Orioles @ Mariners MLB Rays @ Blue Jays MLB Reds @ Cubs MLB White Sox -

Die Befürchtung vom Ende der Woche hat sich bestätigt: Die Boston Red Sox haben Second Baseman Dustin Pedroia wieder auf die Disabled List gesetzt. Das Knie macht weiterhin Probleme.

Die Red Sox gaben am Samstag den DL-Move aufgrund einer Entzündung im linken Knie Pedroias bekannt und beorderten zugleich Linkshänder Robby Scott von Triple-A Pawtucket zurück ins Team. Pedroias-DL-Trip ist retroaktiv zum Mittwoch.

Pedroia leidet weiterhin an einer Schwellung im Knie, das in der Offseason operiert wurde. Behandlungen hatten bislang nicht die gewünschte Wirkung. Der Second Baseman spielte zuletzt am Dienstag im Spiel bei den Tampa Bay Rays, saß jedoch Mittwoch draußen und war auch am Freitagabend gegen die New York Yankees nicht aktiv.

"Ich verstehe was los ist", sagte Pedroia gegenüber Reportern: "Ich habe es durch einen kompletten Tag hindurch geschafft und fühlte mich gut und dachte, dass ich bereit wäre. Ich habe das Spiel gespielt und am nächsten Tag war es nicht mehr allzu gut. Aber ich war darauf vorbereitet, denn man hatte mir gesagt, dass das passieren könnte."

Wann Pedroia zurückkommt, ist derweil offen. Weder der Spieler, noch das Team gaben eine Prognose ab. Eine Rückkehr noch in dieser Saison sei jedoch möglich, wie er zu verstehen gab: "Das hoffe ich, ja!"

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.