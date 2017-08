Wright startet Rehab-Assignment

MLB Marlins @ Phillies MLB Blue Jays @ Rays MLB Cubs @ Reds MLB Twins @ White Sox MLB Marlins @ Phillies MLB Blue Jays @ Rays MLB Yankees @ Tigers MLB Red Sox @ Indians MLB Cubs @ Phillies MLB Twins @ Blue Jays MLB Padres @ Marlins MLB Orioles @ Red Sox NFL Chiefs @ Seahawks MLB Mariners @ Yankees MLB Twins @ Blue Jays MLB Orioles @ Red Sox MLB Padres @ Marlins NFL Chargers @ Rams NFL Bears @ Titans MLB Twins @ Blue Jays MLB Padres @ Marlins MLB Orioles @ Red Sox MLB Cubs @ Phillies NFL Bengals @ Redskins NFL 49ers @ Vikings MLB Indians @ Yankees MLB Marlins @ Nationals MLB Braves @ Phillies MLB Red Sox @ Blue Jays MLB Pirates @ Cubs MLB Indians @ Yankees MLB Marlins @ Nationals MLB Red Sox @ Blue Jays MLB Pirates @ Cubs MLB White Sox @ Twins MLB Indians @ Yankees MLB Marlins @ Nationals MLB Pirates @ Cubs MLB White Sox @ Twins MLB White Sox @ Twins MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Blue Jays @ Orioles MLB Braves @ Cubs

Der lange verletzte Captain der New York Mets, David Wright, hat ein Rehab-Assignment bei Single-A St. Lucie begonnen und sein erstes Spiel seit längerem absolviert. Daher könnte er noch in diesem Jahr in die MLB zurückkehren.

Nach einer Nackenoperation im Vorjahr hat David Wright seit Mai 2016 nicht mehr in der MLB gespielt. Nun startete er als Designated HItter für die St. Lucie Mets und war 0-4, kam einmal per Error auf Base und kassierte zwei Strikeouts.

"Seine Einstellung ist, dass er zurückkommen und noch in diesem Jahr spielen will. Das war sein Ziel, als er mit Baseballaktivitäten begonnen hat" erklärte New-York-Mets-Manager Terry Collins am Dienstag. Collins machte auch klar, dass dies ein großer Schritt in die richtige Richtung für Wright sei.

Der 34-Jährige war mit den Mets im März im Trainingscamp, hatte jedoch Probleme den Ball zu werfen. Die größte Herausforderung wird also sein, dass er irgendwann im Feld spielen muss. Er hat jedoch damit begonnen, Ground Balls aufzunehmen.

Collins sagte, dass es möglich sei, dass Wright im kommenden September, wenn die Kader auf 40 Spieler erweitert werden, strikt als Pinch-Hitter eingesetzt werden könnte: "Das ist ein Szenario." Collins räumte jedoch auch ein: "Es gibt auch ein Szenario in dem wir uns keine Sorgen darum machen müssen, dass er Defense spielt."

New York Mets: Terry Collins wirbt bei David Wright um Geduld

Gleichzeitig bat Collins jedoch auch um Geduld: "Wir müssen jetzt von Tag zu Tag schauen, denn wir wissen nicht, wie er sich morgen fühlen wird. Ich weiß, dass es einen Plan gibt, ihn letztendlich wieder ins Feld zu bringen. Den muss es geben. Wir haben hier keinen DH, also muss er irgendwann im Feld spielen. Wann das passieren wird, kann jedoch noch keiner voraussagen."

Wright verdient in dieser Saison 19,4 Millionen Dollar und hat noch einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2020. Aufgrund zahlreicher Verletzungen absolvierte der Third Baseman allerdings nur 75 Spiele seit Beginn der Saison 2015.

