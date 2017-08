Cleveland muss weiter auf Miller verzichten

MLB Mariners @ Yankees MLB Twins @ Blue Jays MLB Orioles @ Red Sox MLB Padres @ Marlins NFL Chargers @ Rams NFL Bears @ Titans MLB Twins @ Blue Jays MLB Padres @ Marlins MLB Orioles @ Red Sox MLB Cubs @ Phillies NFL Bengals @ Redskins NFL 49ers @ Vikings MLB Marlins @ Nationals MLB Braves @ Phillies MLB Red Sox @ Blue Jays MLB Pirates @ Cubs MLB Marlins @ Nationals MLB Red Sox @ Blue Jays MLB Pirates @ Cubs MLB White Sox @ Twins MLB Indians @ Yankees MLB Marlins @ Nationals MLB Pirates @ Cubs MLB White Sox @ Twins MLB White Sox @ Twins MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Blue Jays @ Orioles MLB Braves @ Cubs NCAA Division I FBS Akron @ Penn St. MLB Braves @ Cubs

Die Cleveland Indians müssen weiter auf Reliever Andrew Miller verzichten. Der Linkshänder, der großen Anteil daran hatte, dass die Indians in der letzten Saison die World Series erreichten, plagt sich mit Knieproblemen herum.

Miller war bereits fast für den kompletten August ausgefallen. Am Montag hatte er seinen zweiten Auftritt nach der Rückkehr von der DL, konnte gegen die Boston Red Sox aber nur sieben Pitches werfen, bevor es nicht mehr ging. Anschließend war er vom Team auf die 10-Tage-Disabled List gesetzt worden.

Am Freitag gab das Team bekannt, dass bei Miller eine Sehnenentzündung im rechten Knie diagnostiziert worden sei. "Ich glaube, wir haben das ganz gut unter Kontrolle", gab Miller jedoch Entwarnung. "Es braucht ein bisschen Zeit, aber wir wissen jetzt, wo wir hinwollen."

Für rund eine Woche soll er nun erst einmal nicht mehr werfen. Sobald er damit wieder einsteigen kann, soll ein Zeitplan für seine Rückkehr entworfen werden. "Wenn ich Schmerzen habe, kann ich dem Team nur schwer helfen. Ich muss erst wieder gesund werden."

Miller steht in dieser Saison bei einem ERA von 1.65 in 48 Einsätzen. In den vergangenen Playoffs hatte er dominiert und war zum MVP der American League Championship Series gewählt worden.

Die Indians stehen derzeit bei einer Bilanz von 71-56 und haben in der AL Central einen Vorsprung von 5,5 Spielen auf die Konkurrenz.

