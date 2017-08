Nach Verletzung: Kershaw-Comeback steht

MLB Marlins @ Nationals MLB Braves @ Phillies MLB Red Sox @ Blue Jays MLB Pirates @ Cubs MLB Marlins @ Nationals MLB Red Sox @ Blue Jays MLB Pirates @ Cubs MLB White Sox @ Twins MLB Indians @ Yankees MLB Marlins @ Nationals MLB Pirates @ Cubs MLB White Sox @ Twins MLB White Sox @ Twins MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Blue Jays @ Orioles MLB Braves @ Cubs MLB Red Sox @ Yankees MLB Phillies @ Marlins NCAA Division I FBS Kent State @ Clemson NCAA Division I FBS Akron @ Penn State MLB Red Sox @ Yankees MLB Braves @ Cubs MLB Dodgers @ Padres NCAA Division I FBS Alabama @ Florida St. MLB Rays @ White Sox MLB Yankees@Orioles MLB Cubs @ Pirates MLB Nationals @ Marlins NCAA Division I FBS Georgia Tech @ Tennessee MLB Diamondbacks @ Dodgers MLB Cubs @ Pirates MLB Diamondbacks @ Dodgers MLB Astros @ Mariners MLB Yankees@Orioles MLB Nationals @ Marlins MLB Astros @ Mariners MLB Marlins@Braves MLB Indians @ White Sox MLB Twins @ Royals MLB Brewers @ Cubs MLB Tigers @ Blue Jays MLB Marlins@Braves MLB Yankees @ Rangers MLB Tigers @ Blue Jays MLB Marlins@Braves MLB Rays @ Red Sox MLB Tigers @ Blue Jays MLB Marlins@Braves MLB Brewers @ Cubs MLB Yankees @ Rangers

Clayton Kershaw wird den L.A. Dodgers am Freitag gegen die San Diego Padres wieder zur Verfügung stehen. Der Superstar-Pitcher hat seine Verletzungsprobleme überwunden und verstärkt das beste Team der Liga für den Endspurt der Regular Season.

Der dreifache Cy-Young-Gewinner, der auch in dieser Saison mit einem Earned Run Average von 2.04 überragt hat, war von den Dodgers am 24. Juli aufgrund einer Zerrung im unteren Rücken auf die Disabled List gesetzt worden.

Die Verletzung ist nun aber auskuriert. Am Samstag absolvierte Kershaw einen Trainingsstart in Triple A Oklahoma City. Dort gelangen ihm in fünf Innings insgesamt acht Strikeouts.

Manager Dave Roberts bestätigte anschließend, dass Kershaw am Freitag bei den San Diego Padres starten soll. Kershaw wird am Dienstag in Arizona zum Team stoßen.

Mit einer Bilanz von 91 Siegen und 38 Niederlagen das mit Abstand beste Team der MLB und hat in der NL West einen Vorsprung von 19 Spielen auf die Konkurrenz. In einer Playoff-Serie wäre ein gesunder Kershaw auf jeden Fall als erster Starter gesetzt.

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.