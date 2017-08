Sale startet dreimal gegen Yankees

MLB Nationals @ Cubs MLB Yankees @ Indians MLB Dodgers @ Mets MLB Rangers @ Twins NBA Team Africa -

Team World MLB Nationals @ Cubs MLB Dodgers @ Mets MLB Marlins @ Braves MLB Rangers @ Twins MLB Yankees @ Indians MLB Marlins @ Braves MLB Rangers @ Twins MLB Dodgers @ Mets MLB Tigers @ Pirates MLB Brewers @ Twins MLB Cardinals @ Royals MLB Orioles @ Angels MLB Marlins @ Nationals MLB Yankees @ Blue Jays MLB Brewers @ Twins MLB Astros @ White Sox MLB Rangers @ Mets MLB Cubs @ Giants MLB Marlins @ Nationals MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Marlins @ Nationals MLB Yankees @ Blue Jays MLB Angels @ Mariners MLB Red Sox @ Yankees MLB Rockies @ Marlins MLB Cubs @ Diamondbacks MLB Angels @ Mariners MLB Red Sox @ Yankees MLB Rockies @ Marlins MLB Angels @ Mariners MLB Padres @ Dodgers MLB Rockies @ Marlins MLB Padres @ Dodgers MLB Angels @ Mariners MLB Red Sox @ Yankees MLB Mets @ Yankees MLB Giants @ Marlins MLB Mets @ Yankees MLB Giants @ Marlins MLB Reds @ Cubs MLB Giants @ Marlins MLB Orioles @ Mariners MLB Reds @ Cubs MLB White Sox -

Dodgers MLB Indians @ Twins MLB Diamondbacks @ Astros MLB Reds @ Cubs MLB Braves @ Rockies NFL Buccaneers @ Jaguars

Die Boston Red Sox schauen ein wenig voraus und stellen sicher, dass Pitching Ace Chris Sale in den kommenden drei Serien gegen den Erzrivalen New York Yankees im Kampf um die Spitze der American League East zum Einsatz kommt. Diese Planung hat auch einen positiven Nebeneffekt.

Nachdem das Spiel der Red Sox am Mittwoch gegen die Cleveland Indians dem Regen zum Opfer gefallen war, entschieden die Sox, ihre komplette Rotation um einen Start nach hinten zu verschieben. Sale pitchte zuletzt am Dienstag, wird somit gar nicht in der aktuellen Vier-Spiele-Serie gegen seine Ex-Kollegen von den Chicago White Sox antreten. Und da Montag ein Ruhetag ist für Boston, bekommt er obendrein einen weiteren Tag Pause.

Der nächste Start des Linkshänders wird somit erst am kommenden Dienstag bei den Tampa Bay Rays stattfinden. Danach geht es für Sale aber wieder in gewohntem Rhythmus weiter, sodass er in den anstehenden Serien gegen die Yankees im Einsatz sein wird. Geht alles nach Plan, pitcht er am 13. August im Yankee Stadium, am 19. August im Fenway Park sowie am 3. September wieder in der Bronx.

"Wenn Sie vorausschauen, dann sehen Sie, dass drei Serien gegen New York anstehen", erklärte Sox-Manager John Farrell: "Chris ist so eingeplant, dass er in allen dreien am Start sein wird. Wir versuchen Pausen einzuplanen, aber dann schaut man voraus und überlegt, wie die kommenden Gegner passen und richtet daraufhin seine Pitcher aus. Und ich glaube, der extra Tag Pause war wichtig für ihn in dieser Woche."

Gegen die Yankees hat Sale in zwölf Spielen (neun Starts) einen 1.17 ERA. In dieser Saison traf er zweimal auf die Bronx Bombers und gab ganze zwei Runs ab, denen 23 Strikeouts in 15 2/3 Innings gegenüber standen.

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.