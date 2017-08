Millers Knie macht erneut Probleme

MLB Marlins @ Phillies MLB Dodgers @ Pirates MLB Blue Jays @ Rays MLB Twins @ White Sox MLB Marlins @ Phillies MLB Blue Jays @ Rays MLB Cubs @ Reds MLB Twins @ White Sox MLB Marlins @ Phillies MLB Blue Jays @ Rays MLB Yankees @ Tigers MLB Red Sox @ Indians MLB Mariners @ Yankees MLB Cubs @ Phillies MLB Twins @ Blue Jays MLB Padres @ Marlins MLB Orioles @ Red Sox MLB Mariners @ Yankees MLB Twins @ Blue Jays MLB Orioles @ Red Sox MLB Padres @ Marlins NFL Chargers @ Rams NFL Bears @ Titans MLB Twins @ Blue Jays MLB Padres @ Marlins MLB Orioles @ Red Sox MLB Cubs @ Phillies NFL Bengals @ Redskins NFL 49ers @ Vikings MLB Indians @ Yankees MLB Marlins @ Nationals MLB Braves @ Phillies MLB Red Sox @ Blue Jays MLB Pirates @ Cubs MLB Indians @ Yankees MLB Marlins @ Nationals MLB Red Sox @ Blue Jays MLB Pirates @ Cubs MLB White Sox @ Twins MLB Indians @ Yankees MLB Marlins @ Nationals MLB Pirates @ Cubs MLB White Sox @ Twins MLB White Sox @ Twins MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Blue Jays @ Orioles MLB Braves @ Cubs

Die Cleveland Indians müssen erneut um Relief Pitcher Andrew Miller bangen. Der Linkshänder verschlimmerte offenbar die Knieverletzung, mit der er bis Sonntag auf der Disabled List stand, im Spiel gegen die Boston Red Sox am Montag (5:4 Indians).

Miller gab sein Comeback nach einem DL-Aufenthalt und warf sieben Pitches im siebten Inning. Sein Fastball erreichte nicht mehr als 92 Meilen pro Stunde - normalerweise erreicht er ca. 95 - und er gab direkt einen Walk an Bostons Mookie Betts ab. Anschließend warf er noch einen Ball gegen Andrew Benintendi und ging danach vom Mound.

Nach kurzer Unterredung mit Manager Terry Francona und einem Physiotherapeuten verließ er letztlich das Spiel. Die Indians erklärten, dass sich beim Linkshänder die vorherrschende Patella Tendinitis im rechten Knie verschlimmert hat. Nach eigenen Angaben fühlte er sich gut bis auf die letzten zwei Pitches. Danach bat er darum, ausgewechselt zu werden.

"Ich habe uns keinen Gefallen getan", gab sich Miller selbstkritisch: "Es ist keine Situation, in die ich die Jungs hineinbringen will. Aber ich glaube, es war das Richtige für mich, das Spiel zu verlassen. Ich hoffe, dass es nichts ist, was mich zurückhält. Ich hoffe, dass es nur eine Momentaufnahme ist."

Wie es für Miller nun weitergeht, steht noch nicht fest. Die Indians werden sich am Dienstag mit der medizinischen Abteilung beraten. "Wir gehen zurück ans Reißbrett", kündigte Francona an: "Es ist nicht das, was wir uns erhofft hatten. Wir lassen jetzt die Mediziner überlegen und schauen, was wir tun können."

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.