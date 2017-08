Beltre kritisiert Rangers nach Darvish-Deal

MLB Tigers @ Yankees MLB Nationals @ Marlins MLB Dodgers @ Braves MLB Diamondbacks @ Cubs MLB Diamondbacks @ Cubs MLB Yankees @ Indians MLB Dodgers @ Braves NFL Cowboys @ Cardinals MLB Mariners @ Royals MLB Nationals @ Cubs MLB Yankees @ Indians MLB Dodgers @ Mets MLB Rangers @ Twins NBA Team Africa -

Third Baseman Adrian Beltre ist nicht erfreut über die Herangehensweise seiner Texas Rangers an die Trade Deadline der MLB. Besonders der Trade von Pitcher Yu Darvish zu den Los Angeles Dodgers stößt ihm übel auf.

Am Sonntag noch hatte Beltre seinen 3000. Hit in der MLB geschafft und wurde damit zum 31. Spieler überhaupt, dem dies gelang. Keine 24 Stunden später sah er dann mit an, wie die Rangers seinen Teamkollegen, Pitching Ace Yu Darvish, abgaben.

Am Dienstag reagierte er nun auf den Abgang des Japaners: "Wir sind nicht begeistert von diesem Trade", so Beltre gegenüber der Dallas Morning News: "Ich denke nicht, dass wir komplett einverstanden sind, dass die Situation in diesem Jahr aussichtslos ist. Es war eine schwierige Situation."

Beltre versuchte Verständnis für die Entscheidung des Front Offices aufzubringen, aber: "Ich weiß, dass er am Ende des Jahres Free Agent wird und sie haben versucht, noch irgendwas für ihn zu bekommen. Ich versuche die geschäftliche Seite zu verstehen, ich verstehe also, was sie da getan haben, aber auf der Baseballseite bin ich nicht glücklich." Aber der 3000-Hit-Mann stellte auch klar: "Das spielt keine Rolle. Das wird unsere Mentalität nicht verändern."

MLB: Die meisten Hits aller Zeiten - Beltre erklimmt den 3000er © getty 1/26 Adrian Beltre gelang der 3000. Hit seiner Karriere. Ein weiterer Meilenstein auf dem Weg in die Hall of Fame. Er ist somit das 31. Mitglied des 3000-Hits-Klubs! Bis zur Top-25 muss er aber noch länger spielen © getty 2/26 Platz 25: Rod Carew - 3053 Hits: Der 18-fache All-Star holte zwischen 1969 und 1978 gleich sieben AL Batting Titles, hatte also den höchsten Average aller Spieler. Sein Karriere-Average mit .328 ist überragend © getty 3/26 Platz 24: Rickey Henderson - 3055 Hits: Von 1979 bis 2003 war Henderson für stolze 13 Teams aktiv. Niemand in der MLB-Geschichte kommt auf mehr Stolen Bases (1406), Runs (2295) oder Lead-Off-Homeruns (81) © getty 4/26 Platz 22: Ichiro Suzuki - 3060 Hits: Die Ikone der Seattle Mariners ist mit stolzen 43 Jahren immer noch aktiv und spielt derzeit für die Marlins. Zählt man Ichiros 1278 Hits aus Japan dazu, stünde er sogar ganz oben © getty 5/26 Platz 22: Craig Biggio - 3060 Hits: 20 Jahre für die Houston Astros (1988-2007), in denen er sowohl als Catcher, als auch als Second Baseman zum All-Star wurde. Eine wahre Doubles-Maschine (668 sind Bestmarke für Rechtshänder) © getty 6/26 Platz 21: Dave Winfield - 3110 Hits: 22 Spielzeiten für sechs Teams, 2001 ging es für Winfield in die Hall of Fame. Der Titelträger von 1992 war zwölfmal All-Star und gewann sieben Gold Gloves © getty 7/26 Platz 20: Alex Rodriguez - 3115 Hits: In seinen letzten Jahren machte A-Rod vor allem Schlagzeilen abseits des Diamonds. Aber die Homerun-Maschine (696) war ein fantastischer Shortstop und Third Baseman © getty 8/26 Platz 19: Tony Gwynn - 3141 Hits: 20 Jahre verbrachte "Mr Padre" in San Diego und gewann dort stolze acht Batting Titles, wurde 15 Mal All-Star und gewann 7 Silver Slugger Awards. 2014 starb er mit 54 Jahren an Krebs © getty 9/26 Platz 18: Robin Yount - 3142 Hits: Von 1974-1993 für die Milwaukee Brewers aktiv, wurde Yount 1982 und 1989 zum MVP gekürt. Zuerst als Shortstop, dann als Center Fielder eine Macht © Baseball Hall of Fame 10/26 Platz 17: Paul Waner - 3152 Hits: Von 1926-1945 war "Big Poison" (was für ein geiler Spitzname) in vier Franchises aktiv und gewann drei Batting Titles. Dem Alkohol laut Augenzeugen nicht abgeneigt, aber auch mit Kater eine Macht auf dem Diamond © getty 11/26 Platz 16: George Brett - 3154 Hits: 21 Jahre für die Kansas City Royals (1973-1993), einer von nur vier Spielern mit 3000 Hits, 300 Homeruns und einem Average von über .300. Die drei anderen? Hank Aaron, Willie Mays und Stan Musial © getty 12/26 Platz 15: Cal Ripken Jr. - 3184 Hits: 21 Jahre (1981-2001) für die Baltimore Orioles. "Iron Man" Ripken ist vor allem für seine Serie von 2632 Spielen ohne Pause berühmt. Dazu 19 Mal All-Star und zweifacher MVP ('83 und '91) © alchetron 13/26 PLatz 14: Nap Lajoie - 3243 Hits: "The Frenchman" war von 1896-1916 aktiv und fünffacher Batting Champion in der American League. In Cleveland war er so beliebt, dass das Team in "Cleveland Naps" umgetauft wurde © getty 14/26 Platz 13: Eddie Murray - 3255 Hits: "Steady Eddy" war von 1977-1997 aktiv, der achtfache All-Star war einer der besten First Basemen aller Zeiten und gewann mit den Orioles 1983 den Titel © spox 15/26 Platz 12: Willie Mays - 3283 Hits: 660 Homeruns, zwölf Gold Gloves - für nicht wenige Experten ist Mays der beste Allrounder aller Zeiten. 20 Jahre spielte er für die New York und dann San Francisco Giants © Baseball Hall of Fame 16/26 Platz 11: Eddie Collins - 3315 Hits: Von 1906-1930 spielte Collins für die Philadelphia Athletics und Chicago White Sox. "Cocky" gewann unter anderem sechsmal die World Series © getty 17/26 Platz 10: Paul Molitor - 3319 Hits: 21 Jahre in der Liga, einer von fünf Spieler mit 3000 Hits, einem .300 Average und 500 Stolen Bases. Derzeit Manager von Max Kepler bei den Minnesota Twins © getty 18/26 Platz 9: Carl Yastrzemski - 3419 Hits: Die Red-Sox-Legende war dreifacher Batting Champion und gewann 1967 die Triple Crown. 23 Jahre in Boston, 18 Mal wurde er in dieser Zeit All-Star © spox 19/26 Platz 8: Honus Wagner - 3420 Hits: Von 1897 bis 1917 als Shortstop eine Bank, achtfacher Batting Champion in der NL. Der vielleicht beste Spieler der Dead-Ball-Era © Baseball Hall of Fame 20/26 Platz 7: Cap Anson - 3435 Hits: Von 1871-1897 aktiv, der vielleicht erste Baseball-Superstar überhaupt und der wohl erste mit 3000 Hits, auch wenn die Zahlen nicht ganz zuverlässig sind © getty 21/26 Platz 6: Derek Jeter - 3465 Hits: 20 Jahre für die Bronx Bombers als Shortstop brachten dem "Captain" fünf Titel und 14 All-Star-Nominierungen ein. Kein anderer Shortstop hat mehr Hits © Baseball Hall of Fame 22/26 Platz 5: Tris Speaker - 3514 Hits: Ein Lifetime-Average von .345 sagt eigentlich schon alles: Speaker dominierte von 1907 bis 1928 im Center Field, gewann drei Titel und 1912 den MVP-Award © getty 23/26 Platz 4: Stan Musial - 3630 Hits: 22 Jahre bei den St. Louis Cardinals, dazu zwei Jahre in der US Navy (1945-46). Drei Titel, siebenfacher Batting Champion, dreimal MVP - "Stan the Man" ist in St. Louis eine Ikone © getty 24/26 Platz 3: Hank Aaron - 3771 Hits: Der "Hammer" wurde im Jersey der Braves und Brewers 25 Mal ins All-Star Game gewählt, seine 755 Homeruns wurden erst von Barry Bonds überboten © imago 25/26 Platz 2: Ty Cobb - 4189 Hits: Zwölffacher Batting Champion im Trikot der Detroit Tigers (1905-1926), "Georgia Peach" hält den höchsten Average aller Zeiten (.367) und stellte in seiner Karriere 90 MLB-Rekorde auf © getty 26/26 Platz 1: Pete Rose - 4256 Hits: Der "Hit King" spielte von 1963 bis 1986 in der MLB, wurde 17 Mal All-Star und gewann drei Titel. "Nur" dreimaliger Batting Champion, aber wer es auf 3.562 Partien bringt (Rekord), der hat eben eine Menge Möglichkeiten

Adrian Beltre stellt Karriereende bei Texas Rangers infrage

Auf die Frage, ob der 38-Jährige den Plan für ein Karriereende in Texas überdenken würde, sollten die Rangers in der kommenden Saison nicht oben angreifen wollen, sagte er deutlich: "Ja, das würde meine Meinung sicher verändern. Zu diesem Zeitpunkt meiner Karriere bin ich nicht für einen Rebuild hier. Aber ich glaube nicht, dass es so kommen wird. Ich glaube, es besteht die Möglichkeit, dass dieses Team besser spielen kann. Ich konzentriere mich immer noch auf dieses Jahr und denke nicht über nächste Saison nach, aber das würde die Dinge für mich ändern."

Beltres Vertrag läuft Ende der Saison 2018 aus. Allerdings wird selbiges kein Jahr für einen Neuaufbau sein, wie auch President of Baseball Operations und General Manager Jon Daniels bestätigte: "Ich sehe das keineswegs so."

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht