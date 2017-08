Yankees holen Sonny Gray von den A's

MLB Tigers @ Yankees MLB Nationals @ Marlins MLB Dodgers @ Braves MLB Diamondbacks @ Cubs MLB Tigers @ Yankees MLB Nationals @ Marlins MLB Dodgers @ Braves MLB Diamondbacks @ Cubs MLB Diamondbacks @ Cubs MLB Yankees @ Indians MLB Dodgers @ Braves NFL Cowboys @ Cardinals MLB Mariners @ Royals MLB Nationals @ Cubs MLB Yankees @ Indians MLB Dodgers @ Mets MLB Rangers @ Twins MLB Nationals @ Cubs MLB Dodgers @ Mets MLB Marlins @ Braves MLB Rangers @ Twins MLB Yankees @ Indians MLB Rangers @ Twins MLB Dodgers @ Mets MLB Tigers @ Pirates MLB Brewers @ Twins MLB Cardinals @ Royals MLB Angels @ Orioles MLB Marlins @ Nationals MLB Yankees @ Blue Jays MLB Brewers @ Twins MLB Astros @ White Sox MLB Rangers @ Mets MLB Cubs @ Giants MLB Marlins @ Nationals MLB Dodgers at Diamondbacks MLB Marlins @ Nationals MLB Yankees @ Blue Jays MLB Mariners at Angels MLB Red Sox at Yankees MLB Rockies at Marlins MLB Cubs at Diamondbacks MLB Angels at Mariners MLB Red Sox at Yankees MLB Rockies at Marlins MLB Angels at Mariners MLB Padres at Dodgers MLB Rockies at Marlins MLB Padres at Dodgers MLB Angels at Mariners MLB Red Sox at Yankees MLB Mets at Yankees MLB Giants at Marlins

Die New York Yankees haben kurz vor der Trade Deadline nochmal aufgerüstet: In einem Trade holten sie Starting Pitcher Sonny Gray von den Oakland Athletics im Tausch für drei Top-Prospects.

Lange rankten sich Gerüchte um diesen Deal, am Montag wurde es dann kurz vor Ablauf der Non-Waiver Trade Deadline amtlich. Die New York Yankees verpflichteten den Rechtshänder und verbesserten damit ihre Rotation merklich.

Der Preis, den die Bronx Bombers dafür zahlten, ist jedoch ein hoher: Shortstop Jorge Mateo, Outfielder Dustin Fowler sowie Pitcher James Kaprielian, der Erstrundenpick der Yankees von 2015. Allerdings ist lediglich Mateo derzeit fit. Fowler erholt sich von einer Knieverletzung, Kaprielian hatte eine Ellenbogenrekonstruktion. Alle drei gehörten jedoch zu den besten Talenten des Farmsystems der Yankees.

Gray wiederum begann die Saison auf der Disabled List, stabilisierte aber zuletzt seine Leistung und hat aktuell einen 3.43 ERA über 97 Innings. Seine Bilanz ist 6-5 und er hat 94 Strikeouts auf dem Konto. Der Grund für den hohen Preis ist neben seinem sportlichen Potenzial die Tatsache, dass der Rechtshänder noch bis 2019 unter Teamkontrolle steht.

Zusätzlich zu Gray erhielten die Yankees noch 1,5 Millionen Dollar aus dem International Signing Pool der A's für die kommende Saison. Ebenfalls einen zusätzlichen Bonusbetrag sicherten sich die Yankees in einem Trade mit den Baltimore Orioles früher am Tag. Die O's bekamen dafür Rechtshänder Yefry Ramirez, dessen Platz im 40-Spieler-Kader letztlich von Gray besetzt wurde.