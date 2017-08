MLB trauert um Don Baylor

MLB Marlins @ Nationals MLB Yankees @ Blue Jays MLB Brewers @ Twins MLB Astros @ White Sox MLB Rangers @ Mets MLB Cubs @ Giants MLB Marlins @ Nationals MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Marlins @ Nationals MLB Yankees @ Blue Jays MLB Twins @ Brewers MLB Angels @ Mariners MLB Red Sox @ Yankees MLB Rockies @ Marlins MLB Cubs @ Diamondbacks MLB Angels @ Mariners MLB Red Sox @ Yankees MLB Rockies @ Marlins MLB Angels @ Mariners MLB Padres @ Dodgers MLB Rockies @ Marlins MLB Padres @ Dodgers MLB Angels @ Mariners MLB Red Sox @ Yankees MLB Mets @ Yankees MLB Giants @ Marlins MLB Mets @ Yankees MLB Giants @ Marlins MLB Reds @ Cubs MLB Indians @ Twins MLB Giants @ Marlins MLB Orioles @ Mariners MLB Reds @ Cubs MLB White Sox -

Die MLB-Gemeinschaft trauert um Don Baylor. Der MVP der Saison 1979 verstarb am Montag im Alter von 68 Jahren an Krebs. "Don hat diese Erde mit derselben leidenschaftlichen Würde verlassen, mit der er das Spiel gespielt und das Leben gelebt hat", erklärte seine Witwe, Rebecca, in einem Statement.

Baylor verstarb am Montag in einem Krankenhaus in Austin/Texas, wie sein Sohn, Don Jr., dem Austin American Statesman sagte.

Baylor spielte für die Orioles, Athletics, Angels, Yankees, Red Sox und Twins in seiner 19-jährigen Karriere. Er war mehrmaliger All-Star und MVP 1979 in Diensten der Angels, als er die Majors in RBI und Runs anführte, zudem Karrierebestleistungen in Homeruns und Hits hinlegte.

Gegen Ende seiner Karriere erreichte er dreimal in Serie die World Series von 1986 bis 1988 und gewann sie mit den Twins 1987.

Baylor schlug .260 in seiner Karriere und kam auf 338 Homeruns und 1276 RBI. Zudem führte er die Liga sieben Mal in Hit-by-Pitches an und wurde insgesamt 267 von Pitches getroffen. Darüber hinaus stahl er 285 Bases.

Don Baylor und Darren Daulton verstarben an Krebs

Baylor verstarb nur einen Tag nach Ex-Phillies-Catcher Darren Daulton, der ebenfalls an Krebs gelitten hat.

"Worte können nicht die Trauer ausdrücken, die wir heute verspüren, da der Krebs uns zwei weitere Mitglieder unserer Baseballspieler-Bruderschaft und zwei unserer stärksten Mitglieder genommen hat. Die gesamte Baseball-Gemeinschaft wird Darren Daulton und Don Baylor sehr vermissen. Während ihrer Karrieren und darüber hinaus haben Darren und Don selbstlos Generationen von jungen Spielern dabei geholfen, von Rookies mit großen Augen zu erfolgreichen Major-League-Spielern zu werden", erklärte der Executive Director der Spielergewerkschaft MLBPA, Tony Clark, in einem Statement.

Baylor hinterlässt seine Frau, seinen Sohn sowie zwei Enkeltöchter.

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.