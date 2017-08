Dodgers: Bellinger und Wood auf die DL

MLB Marlins @ Phillies MLB Blue Jays @ Rays MLB Cubs @ Reds MLB Twins @ White Sox MLB Marlins @ Phillies MLB Blue Jays @ Rays MLB Yankees @ Tigers MLB Red Sox @ Indians MLB Cubs @ Phillies MLB Twins @ Blue Jays MLB Padres @ Marlins MLB Orioles @ Red Sox NFL Chiefs @ Seahawks MLB Mariners @ Yankees MLB Twins @ Blue Jays MLB Orioles @ Red Sox MLB Padres @ Marlins NFL Chargers @ Rams NFL Bears @ Titans MLB Twins @ Blue Jays MLB Padres @ Marlins MLB Orioles @ Red Sox MLB Cubs @ Phillies NFL Bengals @ Redskins NFL 49ers @ Vikings MLB Indians @ Yankees MLB Marlins @ Nationals MLB Braves @ Phillies MLB Red Sox @ Blue Jays MLB Pirates @ Cubs MLB Indians @ Yankees MLB Marlins @ Nationals MLB Red Sox @ Blue Jays MLB Pirates @ Cubs MLB White Sox @ Twins MLB Indians @ Yankees MLB Marlins @ Nationals MLB Pirates @ Cubs MLB White Sox @ Twins MLB White Sox @ Twins MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Blue Jays @ Orioles MLB Braves @ Cubs

Die Los Angeles Dodgers haben First Baseman und Outfielder Cody Bellinger und Pitcher Alex Wood auf die Disabled List gesetzt. Bei beiden besteht jedoch die Hoffnung, dass sie nicht zu lange ausfallen werden.

Bellinger hatte sich am Samstag im Spiel bei den Detroit Tigers den rechten Knöchel verstaucht und spielte seither nicht mehr. Wood wiederum leidet an einer Entzündung in der Schulter.

Bellingers Zustand hatte sich zwar vor dem Spiel der Dodgers am Dienstag in Pittsburgh schon wieder gebessert, doch die Dodgers haben mit ihrer Bilanz von 89-35 einen haushohen Vorsprung vor der Konkurrenz, sodass sie kein Risiko eingehen wollen.

"Da ist immer noch eine Schwellung", erklärte Manager Dave Roberts: "Er ist ein so dynamischer Spieler und hat einen so aggressiven Schwung und wir haben seine lateralen Bewegungen noch gar nicht getestet. Wenn man dann auf den Aufwand schaut, ihn da durchzubringen und es abwägt mit den Vorteilen, ihn pausieren zu lassen, dann ist es wahrscheinlich schlau, vorsichtig zu sein."

Wood wiederum geht zum zweiten Mal mit einer Schulterentzündung auf die DL, nachdem er dort bereits Anfang Juni war. Doch der Linkshänder zeigt sich optimistisch: "Es ist milde im Vergleich zum letzten Mal. Wenn wir nur drei Spiele Vorsprung in der Division hätten, dann würde ich da vielleicht auf die Zähne beißen. Aber es war jetzt ein Problem für mich seit dem Spiel gegen Arizona am 9. August. Wir wollen das jetzt einfach beruhigen lassen, sodass ich in den letzten drei Wochen der Saison und dann im Oktober fit bin."

Roberts ergänzte, dass Wood wohl eine Kortison-Injektion erhalten werde und dann ein spezielles Wurfprogramm absolvieren werde. Danach plant Wood, am ersten Wochenende im September gegen San Diego wieder dabei zu sein.

