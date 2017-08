Zobrists Odyssee nach Cincinnati

MLB Marlins @ Phillies MLB Blue Jays @ Rays MLB Cubs @ Reds MLB Twins @ White Sox MLB Marlins @ Phillies MLB Blue Jays @ Rays MLB Yankees @ Tigers MLB Red Sox @ Indians MLB Cubs @ Phillies MLB Twins @ Blue Jays MLB Padres @ Marlins MLB Orioles @ Red Sox NFL Chiefs @ Seahawks MLB Mariners @ Yankees MLB Twins @ Blue Jays MLB Orioles @ Red Sox MLB Padres @ Marlins NFL Chargers @ Rams NFL Bears @ Titans MLB Twins @ Blue Jays MLB Padres @ Marlins MLB Orioles @ Red Sox MLB Cubs @ Phillies NFL Bengals @ Redskins NFL 49ers @ Vikings MLB Indians @ Yankees MLB Marlins @ Nationals MLB Braves @ Phillies MLB Red Sox @ Blue Jays MLB Pirates @ Cubs MLB Indians @ Yankees MLB Marlins @ Nationals MLB Red Sox @ Blue Jays MLB Pirates @ Cubs MLB White Sox @ Twins MLB Indians @ Yankees MLB Marlins @ Nationals MLB Pirates @ Cubs MLB White Sox @ Twins MLB White Sox @ Twins MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Blue Jays @ Orioles MLB Braves @ Cubs

Ben Zobrist hatte einen ereignisreichen Tag. Der Allrounder der Chicago Cubs wurde vor dem Spiel gegen die Cincinnati Reds (13:9 Cubs) aus dem Lineup gestrichen, weil er drohte, das Spiel zu verpassen. Dann wurde er aber doch noch zum Helden.

Zobrist begann den Tag in Nashville/Tennessee, seiner Heimat. Die Cubs hatten einen freien Tag am Montag, den Zobrist daheim verbrachte. Anschließend wollte er am Dienstag nach Cincinnati/Ohio fahren, fand jedoch weit und breit kein Mietauto.

"Heiliger Strohsack, ich war total nervös über sieben Stunden heute", erklärte Zobrist nach der Partie: "Es war ein Albtraum. Und ich hatte schon früher Albträume, zu spät zu spielen zu kommen." Er kam dann aber doch noch rechtzeitig, knapp eine Stunde vor dem ersten Pitch im Great American Ball Park an, wurde im siebten Inning eingewechselt und schlug dann ein 2-Run-Double, das den Cubs die ultimative Führung gab.

"Als ich in den Dugout zurückkam, sagte ich: 'Wenn man so spät zum Spiel erscheint wie ich heute, dann muss man besser irgendwas Gutes tun.'"

Die Cubs erzielten insgesamt vier Runs in besagtem Inning und gingen durch Zobrists Hit erstmals am Abend in Führung. Zobrist übernahm anschließend die zweite Base und beendete das Spiel auch dort.

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.