Nats holen zwei Reliever von den A's

Die Washington Nationals adressierten am Sonntag ihre Bullpen-Problematik und einigten sich mit den Oakland Athletics auf einen Trade, der die Relief Pitcher Sean Doolittle und Ryan Madson in die Hauptstadt schickt. Im Gegensatz erhalten die A's ebenfalls einen Reliever und zwei Minor-League-Talente.

Die Non-Waiver-Trade Deadline am 31. Juli naht und nun schlugen auch die Nationals erstmals auf dem Markt zu. Mit Sean Doolittle und Ryan Madson holten sie gleich zwei erfahrene Late-Inning-Reliever, die den schwächelnden Bullpen der Nats aufwerten sollen.

Linkshänder Doolittle, der 2012 sein MLB-Debüt gab und ausschließlich für die A's aktiv war, brachte es in diesem Jahr in 21 1/3 Innings bislang auf einen 3.38 ERA und 0.66 Walks und Hits pro Inning. Er schaffte drei Saves und hat acht Holds auf dem Konto.

Rechtshänder Madson, der ebenfalls als Setup-Reliever bekannt ist, weist 2017 einen 2.06 ERA und 0.79 WHIP auf. Er absolvierte bislang 39 1/3 Innings. Die Nationals sind für ihn die vierte Station in der MLB, nachdem er bislang für die Philadelphia Phillies, Kansas City Royals und A's aktiv war.

Blake Treinens Zahlen enttäuschend

Von den Nationals kommt Relief Pitcher Blake Treinen in die Bay Area. Dieser versuchte sich als einer von zahlreichen Closern in diesem Jahr in der Hauptstadt, enttäuschte jedoch weitestgehend. Über 37 2/3 Innings sind seine Zahlen entsprechend nicht berauschend: Ein 5.73 ERA sowie 1.62 WHIP sind sehr viel.

Hinzu kamen die Minor-League-Spieler Linkshänder Jesus Luzardo und Third Baseman Sheldon Neuse, die beide zu den Top-10-Prospects der Nationals-Orgnanisation gezählten hatten.