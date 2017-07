Strasburg plagen Unterarm-Probleme

MLB Mo 20:20 Cubs -

Die Washington Nationals haben Starting Pitcher Stephen Strasburg zur Vorsicht schon nach zwei Innings im Spiel bei den Arizona Diamondbacks ausgewechselt. Der Rechtshänder klagte über Muskelkater im Unterarm.

Nationals-Manager Dusty Baker erklärte, dass Strasburg nach der Rückkehr des Teams nach DC am Dienstag von Teamärzten untersucht werden wird.

"Der Stuff war gut, aber es fühlt sich immer noch komisch an", so Strasburg, der ergänzte: "ich will das lieber jetzt im Keim ersticken, hoffentlich keine Zeit verpassen und klug mit der Situation umgehen." Was seine Probleme betrifft, beschreibt er selbige als Schmerz im Unterarm.

"Der All-Star-Break hat mich ein wenig aus der Spur geworfen, was mein Wurfprogramm und meine Behandlungen betrifft", so Strasburg, der eine Theorie hat: "Ich glaube, mein Arm braucht einfach eine Weile um wieder in Schwung zu kommen. Ich habe damit das letzte Spiel gepitcht und habe gut gespielt. Aber es ist immer noch da und ich sagte: 'Weißt du was, ich muss da jetzt klug mit umgehen.'"

Strasburg ist 10-3 mit einem 3.25 ERA und hat 141 Strikeouts über 121 1/3 Innings auf dem Konto. Zudem verteilte der Rechtshänder erst 37 Walks.