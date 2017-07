Castro erneut am Oberschenkel verletzt

MLB So 19:10 Rays -

Rangers MLB So 19:10 Reds -

Marlins MLB So 19:35 Orioles -

Astros MLB Mo 20:20 Cubs -

White Sox MLB Di 01:05 Philies -

Astros MLB Di 03:40 Diamondbacks -

Braves MLB Di 04:10 Dodgers -

Twins MLB Di 20:20 Cubs -

White Sox MLB Mi 01:05 Phillies -

Astros MLB Mi 04:10 Mariners -

Red Sox MLB Mi 04:10 Dodgers -

Twins MLB Mi 19:05 Yankees -

Reds MLB Mi 21:40 Mariners -

Red Sox MLB Do 01:05 Phillies -

Astros MLB Do 02:10 White Sox -

Cubs MLB Do 18:05 Nationals -

Brewers MLB Fr 01:10 Marlins -

Reds MLB Fr 01:15 Cardinals -

Diamondbacks MLB Fr 03:10 Padres -

Mets MLB Sa 01:10 Marlins -

Reds MLB Sa 01:10 Tigers -

Astros MLB Sa 04:10 Dodgers -

Giants MLB Sa 22:10 Mariners -

Mets MLB So 00:10 Tigers -

Astros MLB So 19:05 Yankees -

Rays MLB So 19:10 Tigers -

Astros MLB So 20:10 Brewers -

Cubs MLB So 21:05 Rangers -

Orioles MLB Di 01:10 Marlins -

Nationals MLB Di 01:10 Red Sox -

Indians MLB Mi 01:05 Tigers -

Yankees MLB Mi 01:10 Nationals -

Marlins MLB Mi 01:35 Dodgers at Braves MLB Mi 02:05 Cubs -

Diamondbacks MLB Mi 19:05 Yankees -

Tigers MLB Do 01:10 Marlins -

Nationals MLB Do 20:20 Diamondbacks at Cubs MLB Fr 01:10 Yankees at Indians MLB Fr 01:35 Dodgers at Braves NFL Fr 02:00 Cowboys at Cardinals MLB Fr 02:15 Mariners at Royals MLB Fr 20:20 Nationals -

Cubs MLB Sa 01:10 Yankees -

Indians MLB Sa 01:10 Mets -

Dodgers MLB Sa 02:10 Rangers at Twins MLB Sa 20:20 Nationals at Cubs MLB Sa 22:05 Dodgers at Mets MLB So 01:10 Marlins at Braves MLB So 01:10 Yankees at Indians MLB So 01:10 Rangers at Twins

Starlin Castro wird den New York Yankees vorerst fehlen. Der Second Baseman verletzte sich erneut am rechten hinteren Oberschenkelmuskel und wird auf die Disabled List gesetzt. Von dieser war er erst nach dem All-Star Break wieder aktiviert worden.

Eine MRT-Untersuchung am Samstag hat ergeben, dass der gerade erst ausgeheilte hintere Oberschenkelmuskel, mit dem Castro schon bis zum 15. Juli außer Gefecht war, erneut verletzt ist. Er verpasste damit schon das Spiel am Samstag bei den Seattle Mariners (6:5 für Seattle).

"Wir wissen nicht genau, ob es genau dieselbe Stelle ist wie beim letzten Mal", so Yankees-Manager Joe Girardi: "Er wird wahrscheinlich ab Sonntag auf die DL gehen. Es ist frustrierend. Er ist frustriert."

Castro schlägt in dieser Saison .307 mit zwölf Homeruns und 45 RBI über 79 Spiele, wodurch er sogar ins All-Star-Team der American League gewählt wurde. Die MRT wurde anberaumt, nachdem eine Verfärbung am Bein festgestellt worden war.

Yankees: Tyler Wade als Castro-Ersatz

"Es ist frustrierend, denn mein Job ist es, jeden Tag da zu sein und hart zu spielen", zeigte sich Castro selbst enttäuscht. Im letzten September setzte er mit einer ähnlichen Verletzung schon einmal sieben Spiele aus.

Als Ersatz werden die Yankees Infielder Tyler Wade zurückholen, nachdem er mit der Rückkehr von Castro am 15. Juli wieder zu Triple-A Scranton/Wilkes-Barre geschickt wurde. Dort schlägt er aktuell .313 mit sechs Homeruns und 30 RBI.