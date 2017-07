Trout-Comeback am Freitag

Erlebe

deinen Sport

live MLB Mi 02:00 All-Star Game: National League -

American League MLB Sa 01:05 Oioles -

Cubs MLB Sa 02:10 Astros -

Twins MLB Sa 02:10 White Sox -

Mariners MLB Sa 02:15 Royals -

Rangers MLB Sa 22:05 Red Sox -

Yankees MLB So 01:10 Marlins -

Dodgers MLB So 01:10 Astros -

Twins MLB So 01:10 White Sox -

Mariners MLB So 19:10 Marlins -

Dodgers MLB So 19:35 Orioles -

Cubs MLB So 20:10 Astros -

Twins MLB So 20:10 White Sox -

Mariners MLB Di 01:10 Marlins -

Phillies MLB Di 01:10 Mets -

Cardinals MLB Di 02:10 Astros -

Mariners MLB Di 02:10 Twins -

Yankees MLB Mi 01:10 Marlins -

Phillies MLB Mi 02:10 White Sox -

Dodgers MLB Mi 02:10 Astros -

Mariners MLB Mi 02:10 Twins -

Yankees MLB Mi 18:10 Braves -

Cubs MLB Mi 18:10 Marlins -

Phillies MLB Mi 19:10 Twins -

Yankees MLB Mi 20:10 Astros -

Mariners MLB Do 18:10 Mets -

Cardinals MLB Do 18:35 Reds -

Diamondbacks MLB Do 19:35 Red Sox -

Blue Jays MLB Fr 04:10 Dodgers -

Braves MLB Fr 20:20 Cubs -

Cardinals MLB Sa 01:10 Reds -

Marlins MLB Sa 04:10 Dodgers -

Braves MLB Sa 22:05 Cubs -

Cardinals MLB So 01:10 Reds -

Marlins MLB So 19:10 Rays -

Rangers MLB So 19:10 Reds -

Marlins MLB So 19:35 Orioles -

Astros

Mike Trout wird am kommenden Freitag in den aktiven Kader der Los Angeles Angels zurückkehren. Das gab ein Sprecher des Teams am Sonntag bekannt. Der Outfielder hatte 39 Spiele mit einer Daumenverletzung verpasst.

Trout hatte zuletzt vier Rehab-Spiele für Single-A Inland Empire absolviert und wird nun nach dem All-Star Break zu den Angels zurückkehren. Am 28. Mai spielte er letztmals für L.A. und zog sich eine Verletzung am Daumen zu, als er mit dem Kopf voran in die zweite Base gerutscht war.

Anschließend unterzog sich der zweimalige MVP der American League einer Operation und fiel sechs Wochen aus.

In seinem letzten Rehab-Start hatte Trout ein Triple und drei Walks. Trotz seiner langen Ausfallzeit wurde er zum sechsten Mal ins All-Star-Team gewählt, gab aber bereits in der Vorwoche bekannt, dass er in Miami nicht spielen werde.

Die Angels belegen den zweiten Platz in der AL West, weit abgeschlagen hinter den Houston Astros. In Trouts Abwesenheit kam das Team auf 19 Siege und 20 Niederlagen.