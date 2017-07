Finaler Vote: Turner und Moose dabei

Erlebe

deinen Sport

live MLB Sa 01:07 Blue Jays -

Astros MLB Sa 04:10 Dodgers -

Royals MLB Sa 04:10 Mariners -

Athletics MLB Sa 04:15 Giants -

Marlins MLB Sa 19:05 Yankees -

Brewers MLB So 01:15 Dodgers -

Royals MLB So 01:15 Cubs -

Pirates MLB So 04:10 Mariners -

Athletics MLB So 19:05 Yankees -

Brewers MLB So 19:07 Blue Jays -

Astros MLB So 21:05 Rangers -

Angels MLB So 22:10 Mariners -

Athletics MLB Mi 02:00 All-Star Game: National League -

American League MLB Sa 01:05 Oioles -

Cubs MLB Sa 02:10 Astros -

Twins MLB Sa 02:10 White Sox -

Mariners MLB Sa 02:15 Royals -

Rangers MLB Sa 22:05 Red Sox -

Yankees MLB So 01:10 Marlins -

Dodgers MLB So 01:10 Astros -

Twins MLB So 01:10 White Sox -

Mariners MLB So 19:10 Marlins -

Dodgers MLB So 19:35 Orioles -

Cubs MLB So 20:10 Astros -

Twins MLB So 20:10 White Sox -

Mariners MLB Di 01:10 Marlins -

Phillies MLB Di 01:10 Mets -

Cardinals MLB Di 02:10 Astros -

Mariners MLB Di 02:10 Twins -

Yankees MLB Mi 01:10 Marlins -

Phillies MLB Mi 02:10 White Sox -

Dodgers MLB Mi 02:10 Astros -

Mariners MLB Mi 02:10 Twins -

Yankees MLB Mi 18:10 Braves -

Cubs MLB Mi 18:10 Marlins -

Phillies MLB Mi 19:10 Twins -

Yankees MLB Mi 20:10 Astros -

Mariners MLB Do 18:10 Mets -

Cardinals MLB Do 18:35 Reds -

Diamondbacks MLB Do 19:35 Red Sox -

Blue Jays

Die letzten zwei offiziellen Kader-Plätze für das 88. All-Star Game (in der Nacht auf Mittwoch ab 2 Uhr live auf DAZN) in Miami sind vergeben. Sie gehen jeweils an Third Basemen - Mike Moustakas von den Kansas City Royals in der American und Justin Turner von den Los Angeles Dodgers in der National League. Beide setzten sich im finalen Fan-Vote der MLB durch.

Nach der Bekanntgabe der Kader fürs All-Star Game am Sonntag stellte die MLB traditionell nochmal fünf Kandidaten für jede Liga zur Wahl, um den finalen Platz im Kader zu füllen.

Per Online-Abstimmung setzten sich Turner deutlich mit dem Rekord-Ergebnis von 20,8 Millionen Stimmen durch. Die alte Bestmarke hatte Freddie Freeman von den Atlanta Braves inne, der 2013 beim finalen Vote 19,7 Millionen auf sich vereinte. Moustakas erhielt indes 15,6 Millionen Stimmen.

Turner setzte sich gegen Kris Bryant (Chicago Cubs), Anthony Rendon (Washington Nationals), Mark Reynolds (Colorado Rockies) sowie Justin Bour (Miami Marlins) durch. Letzterer wird allerdings im Homerun Derby vor heimischer Kulisse antreten.

In der AL landeten Xander Bogaerts (Boston Red Sox), Didi Gregorius (New York Yankees), Elvis Andrus (Texas Rangers) und Logan Morrison (Tampa Bay Rays) auf den Plätzen.