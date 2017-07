Rockies traden für Catcher Lucroy

MLB Marlins -

Nationals MLB Red Sox -

Indians MLB Astros -

Rays MLB Blue Jays @ White Sox MLB Tigers @ Yankees MLB Nationals @ Marlins MLB Dodgers @ Braves MLB Diamondbacks @ Cubs MLB Tigers @ Yankees MLB Nationals @ Marlins MLB Dodgers @ Braves MLB Diamondbacks @ Cubs MLB Diamondbacks @ Cubs MLB Yankees @ Indians MLB Dodgers @ Braves NFL Cowboys @ Cardinals MLB Mariners @ Royals MLB Nationals @ Cubs MLB Yankees @ Indians MLB Dodgers @ Mets MLB Rangers @ Twins MLB Nationals @ Cubs MLB Dodgers @ Mets MLB Marlins @ Braves MLB Rangers @ Twins MLB Yankees @ Indians MLB Rangers @ Twins MLB Dodgers @ Mets MLB Tigers @ Pirates MLB Brewers @ Twins MLB Cardinals @ Royals MLB Angels @ Orioles MLB Marlins @ Nationals MLB Yankees @ Blue Jays MLB Brewers @ Twins MLB Astros @ White Sox MLB Rangers @ Mets MLB Cubs @ Giants MLB Marlins @ Nationals MLB Dodgers at Diamondbacks MLB Marlins @ Nationals MLB Yankees @ Blue Jays MLB Mariners at Angels MLB Red Sox at Yankees MLB Rockies at Marlins MLB Cubs at Diamondbacks MLB Angels at Mariners MLB Red Sox at Yankees MLB Rockies at Marlins MLB Angels at Mariners MLB Padres at Dodgers MLB Rockies at Marlins MLB Padres at Dodgers MLB Angels at Mariners

Die Colorado Rockies haben sich mit den Texas Rangers auf einen Trade geeinigt, der Catcher Jonathan Lucroy nach Denver schickt. Wer im Gegenzug nach Texas geht, ist noch unklar.

Der Deal wurde offiziell verkündet, als die Rockies noch auf dem Platz standen im zweiten Spiel des Doubleheaders bei den Washington Nationals am Sonntag.

Lucroy schlägt in diesem Jahr .242 mit vier Homeruns und 27 RBI in 77 Spielen. Er startete 65 Spiele als Catcher, doch die Rangers haben noch Robinson Chirinos und Brett Nicholas als Catcher im Kader.

"Jonathan gibt uns eine erfahrene Präsenz hinter der Platte, genau wie Ryan Hanigan, während unsere jungen Starter in den nächsten zwei Monaten in unbekanntes Terrain vordringen werden", so Rockies-Manager Bud Black im Hinblick auf das Playoff-Rennen, das Colorado zuletzt länger nicht mehr erlebt hatte.

Jon Daniels, der GM der Rangers, sagte zum Deal, dass selbiger Chirinos und Nicholas die Chance gibt "mehr zu spielen und dem Team, junges Talent zur Organisation hinzuzufügen".

Wer allerdings im Gegenzug nach Texas wechselt, soll erst später geklärt werden.