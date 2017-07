Saison-Aus für Pitcher Joe Ross

Erlebe

deinen Sport

live MLB So 19:10 Marlins -

Dodgers MLB So 19:35 Orioles -

Cubs MLB So 20:10 Astros -

Twins MLB So 20:10 White Sox -

Mariners MLB Di 01:10 Marlins -

Phillies MLB Di 01:10 Mets -

Cardinals MLB Di 02:10 Astros -

Mariners MLB Di 02:10 Twins -

Yankees MLB Mi 01:10 Marlins -

Phillies MLB Mi 02:10 White Sox -

Dodgers MLB Mi 02:10 Astros -

Mariners MLB Mi 02:10 Twins -

Yankees MLB Mi 18:10 Braves -

Cubs MLB Mi 18:10 Marlins -

Phillies MLB Mi 19:10 Twins -

Yankees MLB Mi 20:10 Astros -

Mariners MLB Do 18:10 Mets -

Cardinals MLB Do 18:35 Reds -

Diamondbacks MLB Do 19:35 Red Sox -

Blue Jays MLB Fr 04:10 Dodgers -

Braves MLB Fr 20:20 Cubs -

Cardinals MLB Sa 01:10 Marlins at Reds MLB Sa 04:10 Dodgers -

Braves MLB Sa 22:05 Cubs -

Cardinals MLB So 01:10 Reds -

Marlins MLB So 19:10 Rays -

Rangers MLB So 19:10 Reds -

Marlins MLB So 19:35 Orioles -

Astros MLB Mo 20:20 Cubs -

White Sox MLB Di 01:05 Philies -

Astros MLB Di 03:40 Diamondbacks -

Braves MLB Di 04:10 Dodgers -

Twins MLB Di 20:20 Cubs -

White Sox MLB Mi 01:05 Philllies -

Astros MLB Mi 04:10 Mariners -

Red Sox MLB Mi 04:10 Dodgers -

Twins MLB Mi 19:05 Yankees -

Reds MLB Mi 21:40 Mariners -

Red Sox MLB Do 01:05 Phillies -

Astros MLB Do 02:10 White Sox -

Cubs MLB Do 18:05 Nationals -

Brewers MLB Fr 01:10 Marlins -

Reds MLB Fr 01:15 Cardinals -

Diamondbacks MLB Fr 03:10 Padres -

Mets MLB Sa 01:10 Marlins -

Reds MLB Sa 01:10 Tigers -

Astors MLB Sa 04:10 Dodgers -

Giants MLB Sa 22:10 Mariners -

Mets MLB So 00:10 Tigers -

Astros

Die Washington Nationals müssen den Rest der Saison auf Starting Pitcher Joe Ross verzichten. Der Rechtshänder wird sich einer Tommy John Surgery am rechten Ellenbogen unterziehen.

Nationals-Manager Dusty Baker gab am Samtag bekannt, dass Ross sich der Ellenbogenrekonstruktion am kommenden Mittwoch in Texas unterziehen wird.

"Er hat die Nachricht so gut aufgenommen, wie es für einen jungen Mann möglich ist", so Baker: "Dies ist seine erste Operation. Ich habe heute lange mit ihm gesprochen und sagte ihm, dass er eine positive Perspektive haben muss. Die erste ist immer hart. Außerdem habe ich ihm gesagt, dass er mit ein paar anderen Leuten reden soll, die das auch schon durchlebt haben."

Die Nationals haben Ross am Freitag auf die 10-Dal Disabled List gesetzt. Eine MRT bestätigte dann den Schaden im Ellenbogen. Die Ausfallzeit nach einer Tommy John Surgery beträgt für einen Pitcher in der Regel ein Jahr.

Ross hatte seinen Start am 9. Juli gegen die Atlanta Braves im vierten Inning verlassen, nachdem die Geschwindigkeit seiner Pitchers merklich langsamer war als sonst. Ross war 5-3 mit einem 5.01 ERA über 13 Starts in dieser Saison.