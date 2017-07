O's holen Hellickson aus Philly

MLB Yankees -

Rays MLB Dodgers -

Giants MLB Mariners -

Mets MLB Tigers -

Astros MLB Yankees -

Rays MLB Tigers -

Astros MLB Brewers -

Cubs MLB Rangers -

Orioles MLB Marlins -

Nationals MLB Red Sox -

Indians MLB Astros -

Rays MLB Blue Jays @ White Sox MLB Tigers @ Yankees MLB Nationals @ Marlins MLB Dodgers @ Braves MLB Diamondbacks @ Cubs MLB Tigers @ Yankees MLB Nationals @ Marlins MLB Dodgers @ Braves MLB Diamondbacks @ Cubs MLB Yankees @ Indians MLB Dodgers @ Braves NFL Cowboys @ Cardinals MLB Mariners @ Royals MLB Nationals @ Cubs MLB Yankees @ Indians MLB Dodgers @ Mets MLB Rangers @ Twins MLB Nationals @ Cubs MLB Dodgers @ Mets MLB Marlins @ Braves MLB Rangers @ Twins MLB Yankees @ Indians MLB Rangers @ Twins MLB Dodgers @ Mets MLB Tigers @ Pirates MLB Brewers @ Twins MLB Cardinals @ Royals MLB Angels @ Orioles MLB Marlins @ Nationals MLB Yankees @ Blue Jays MLB Brewers @ Twins MLB Astros @ White Sox MLB Rangers @ Mets MLB Cubs @ Giants MLB Marlins @ Nationals MLB Dodgers at Diamondbacks MLB Marlins @ Nationals MLB Yankees @ Blue Jays MLB Mariners at Angels MLB Red Sox at Yankees MLB Rockies at Marlins

Die Baltimore Orioles haben ihre Playoff-Hoffnungen noch nicht aufgegeben und ihre Pitching Rotation verstärkt. Per Trade kommt Starter Jeremy Hellickson von den Philadelphia Phillies.

Der Trade wurde offiziell nach der 2:8-Pleite der O's gegen die Texas Rangers verkündet. Im Gegenzug gehen Outfielder Hyun Soo Kim und Linkshänder Garrett Cleavinger nach Philadelphia, während die Phillies noch Geld mitschicken, um einen Teil der Hellickson noch zustehenden 6,1 Millionen Dollar zu finanzieren. Hellickson hatte im Winter das 17,2 Millionen Dollar schwere Qualifying Offer der Phillies angenommen.

Ebenfalls erhalten die Phillies in dem Deal eine Extra-Portion aus dem Bonus-Pool der Orioles für die Verpflichtung von internationalen Amateurspielern.

Eigentlich hätte der Rechtshänder am Freitag für Baltimore starten sollen, doch aufgrund der unsicheren Wetterlage und wegen des anstehenden Trades wurde Hellickson rund eine Stunde vor dem Spiel aus dem Lineup gestrichen.

Hellickson hat Erfahrung in der American League

Hellickson ist 6-5 mit einem 4.73 ERA in 20 Starts. In zwei Spielzeiten in Philly war er 18-15 über 52 Starts für die Phillies.

"Jeremy Hellickson ist ein solider, zuverlässiger und erfahrener Major-League-Starter, der weiß, wie man in der American League Spiele gewinnt", so Dan Duquette, der Executive Vice President of Baseball Operations der Orioles. Hellickson spielte vor seiner Zeit in Philly für die Tampa Bay Rays.