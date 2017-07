Kendrick per Trade zu Nationals

MLB Yankees -

Die Washington Nationals haben in einem Trade mit den Philadelphia Phillies Outfielder Howie Kendrick verpflichtet. Im Gegenzug erhält Philly Minor-League-Pitcher McKenzie Mills und Cash.

Kendrick, der früher hauptsächlich als Second Baseman aktiv war, zeigte sich erfreut vom Move: "Es ist großartig, denn sie sind auf dem ersten Platz und haben gute Chancen auf die Postseason. Und dafür leben wir. Unser ultimatives Ziel als Spieler ist es, die World Series zu gewinnen. Ich kann mir daher keinen besseren Ort für einen Wechsel vorstellen."

Der 34-Jährige spielte verletzungsbedingt bisher nur 39 Mal in dieser Saison, schlägt allerdings .340 mit zwei Homeruns und 16 RBI. Das Spiel der Phillies am Freitag verpasste er indes mit einer Prellung an der linken Hand vom letzten Mittwoch.

Die Phillies erhalten für Kendrick den Minor-League-Linkshänder Mills. Der 21-Jährige ist 12-2 mit einem 3.01 ERA über 18 Starts für Single-A Hagerstown und schaffte es diese Saison ins South Atlantic League All-Star-Team. Die Phillies hatten ihn als 18. Pick insgesamt 2014 im Draft gezogen.

Zusätzlich schickten die Phillies 1.59 Millionen Dollar mit nach DC, um den Großteil der 1,78 Millionen Dollar, die Kendrick 2017 noch zustehen, zu begleichen. Zudem müssen die Phillies die später zu zahlenden fünf Millionen Dollar aus dem gültigen Vertrag weiterhin stemmen.