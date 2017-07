Astros: Moran erleidet Gesichtsfraktur

MLB Mo 20:20 Cubs -

White Sox MLB Di 01:05 Phillies -

Astros MLB Di 03:40 Diamondbacks -

Braves MLB Di 04:10 Dodgers -

Twins MLB Di 20:20 Cubs -

White Sox MLB Mi 01:05 Phillies -

Astros MLB Mi 04:10 Mariners -

Red Sox MLB Mi 04:10 Dodgers -

Twins MLB Mi 19:05 Yankees -

Reds MLB Mi 21:40 Mariners -

Red Sox MLB Do 01:05 Phillies -

Astros MLB Do 02:10 White Sox -

Cubs MLB Do 18:05 Nationals -

Brewers MLB Fr 01:10 Marlins -

Reds MLB Fr 01:15 Cardinals -

Diamondbacks MLB Fr 03:10 Padres -

Mets MLB Sa 01:10 Marlins -

Reds MLB Sa 01:10 Tigers -

Astros MLB Sa 04:10 Dodgers -

Giants MLB Sa 22:10 Mariners -

Mets MLB So 00:10 Tigers -

Astros MLB So 19:05 Yankees -

Rays MLB So 19:10 Tigers -

Astros MLB So 20:10 Brewers -

Cubs MLB So 21:05 Rangers -

Orioles MLB Di 01:10 Marlins -

Nationals MLB Di 01:10 Red Sox -

Indians MLB Mi 01:05 Tigers -

Yankees MLB Mi 01:10 Nationals -

Marlins MLB Mi 01:35 Dodgers at Braves MLB Mi 02:05 Cubs -

Diamondbacks MLB Mi 19:05 Yankees -

Tigers MLB Do 01:10 Marlins -

Nationals MLB Do 20:20 Diamondbacks at Cubs MLB Fr 01:10 Yankees at Indians MLB Fr 01:35 Dodgers at Braves NFL Fr 02:00 Cowboys at Cardinals MLB Fr 02:15 Mariners at Royals MLB Fr 20:20 Nationals -

Cubs MLB Sa 01:10 Yankees -

Indians MLB Sa 01:10 Mets -

Dodgers MLB Sa 02:10 Rangers at Twins MLB Sa 20:20 Nationals at Cubs MLB Sa 22:05 Dodgers at Mets MLB So 01:10 Marlins at Braves MLB So 01:10 Yankees at Indians MLB So 01:10 Rangers at Twins MLB So 19:10 Yankees at Indians MLB So 20:10 Rangers at Twins MLB Mo 02:00 Dodgers at Mets

Third Baseman Colin Moran hat sich am Samstag eine Gesichtsfraktur im Spiel seiner Houston Astros bei den Baltimore Orioles zugezogen. Eine befürchtete schlimmere Verletzung wurde jedoch ausgeschlossen.

Moran hatte sich am Samstag einen Foul Ball in die linke Gesichtshälfte geschlagen und war blutend zu Boden gegangen. Er wurde abtransportiert und befindet sich seither in einem Krankenhaus in Baltimore.

Zunächst war auch eine Augenverletzung befürchtet worden, doch diese bestätigte sich nicht, wie Astros-Manager A.J. Hinch erklärte. "Offensichtlich geht es ihm nicht sonderlich gut. Aber er ist in stabilem Zustand", so Hinch weiter.

Moran werde zunächst mal im Krankenhaus bleiben und zwar "auf absehbare Zeit, bis sie entscheiden, wie es weitergeht", gab Hinch zu verstehen.

Anstelle seiner wurde Infielder Tyler White von Triple-A Fresno hoch beordert. In 91 Spielen schlug er in dieser Saison .299 mit 19 Doubles, 19 Homeruns und 69 RBI. Zudem war er Teil des Opening-Day-Kaders der Astros 2016.