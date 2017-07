Beane verkündet Rebuild der A's

Erlebe

deinen Sport

live MLB Di 01:10 Marlins -

Phillies MLB Di 01:10 Mets -

Cardinals MLB Di 02:10 Astros -

Mariners MLB Di 02:10 Twins -

Yankees MLB Mi 01:10 Marlins -

Phillies MLB Mi 02:10 White Sox -

Dodgers MLB Mi 02:10 Astros -

Mariners MLB Mi 02:10 Twins -

Yankees MLB Mi 18:10 Braves -

Cubs MLB Mi 18:10 Marlins -

Phillies MLB Mi 19:10 Twins -

Yankees MLB Mi 20:10 Astros -

Mariners MLB Do 18:10 Mets -

Cardinals MLB Do 18:35 Reds -

Diamondbacks MLB Do 19:35 Red Sox -

Blue Jays MLB Fr 04:10 Dodgers -

Braves MLB Fr 20:20 Cubs -

Cardinals MLB Sa 01:10 Marlins at Reds MLB Sa 04:10 Dodgers -

Braves MLB Sa 22:05 Cubs -

Cardinals MLB So 01:10 Reds -

Marlins MLB So 19:10 Rays -

Rangers MLB So 19:10 Reds -

Marlins MLB So 19:35 Orioles -

Astros MLB Mo 20:20 Cubs -

White Sox MLB Di 01:05 Philies -

Astros MLB Di 03:40 Diamondbacks -

Braves MLB Di 04:10 Dodgers -

Twins MLB Di 20:20 Cubs -

White Sox MLB Mi 01:05 Philllies -

Astros MLB Mi 04:10 Mariners -

Red Sox MLB Mi 04:10 Dodgers -

Twins MLB Mi 19:05 Yankees -

Reds MLB Mi 21:40 Mariners -

Red Sox MLB Do 01:05 Phillies -

Astros MLB Do 02:10 White Sox -

Cubs MLB Do 18:05 Nationals -

Brewers MLB Fr 01:10 Marlins -

Reds MLB Fr 01:15 Cardinals -

Diamondbacks MLB Fr 03:10 Padres -

Mets MLB Sa 01:10 Marlins -

Reds MLB Sa 01:10 Tigers -

Astors MLB Sa 04:10 Dodgers -

Giants MLB Sa 22:10 Mariners -

Mets MLB So 00:10 Tigers -

Astros MLB So 19:05 Yankees -

Rays MLB So 19:10 Tigers -

Astros MLB So 20:10 Brewers -

Cubs MLB So 21:05 Rangers -

Orioles

Billy Beane von den Oakland Athletics hat bestätigt, dass sich die A's nun im kompletten Rebuild befinden. Gleichzeitig aber kündigt er bessere Zeiten an, die an eine Bedingung geknüpft sind - ein neues Stadion.

Beane, der Vice President of Baseball Operations der A's, erklärte am Sonntag gegenüber Reportern, dass sich das Team nach den Trades von Sean Doolittle und Ryan Madson nun im kompletten Rebuild befinde. Der Trade "passt perfekt in die Richtung, in die wir gehen", so Beane.

"Wir müssen diszipliniert sein mit einem Rebuild, speziell wenn es darum geht, wie wir gegenüber der Gesellschaft ausgerichtet sind, was ein neues Stadion angeht. Es gibt nur einen Weg, ein neues Stadion erfolgreich zu öffnen und das ist mit einem guten jungen Team", so Beane, der unterstrich, dass die Franchise unter seiner Führung "nie wirklich auf einen vollen Rebuild eingestellt" war.

Beane räumte zwar ein, dass er den Kader seines Teams, das in einem eher kleinen Markt ansässig ist, schon öfter auseinanderbrechen musste, doch dieses Mal werde die Philosophie eine andere sein. "Was wirklich in den letzten 20 Jahren gefehlt hat, war, dass wir die guten Spieler nicht halten konnten. Wir müssen diese Geschichte ändern, indem wir eine gute Mannschaft aufbauen und die Spieler ultimativ dabehalten, sodass die Leute Tickets kaufen."

Allerdings gab Beane zu verstehen, dass die Teameigner ihm die Zusicherung gegeben hätten, die Spieler in Zukunft zu halten, sobald das neue Stadion stehe. "Die Besitzer des Teams haben mir versichert, dass wir das tun werden", sodass die Mannschaft auf ähnlich hohem Niveau wie die neue Spielstätte stehen werde.

Drei Standorte für das neue Stadion

Medienberichten zufolge konzentrieren sich die A's, die seit 1968 im Oakland Alameda County Coliseum beheimatet sind, auf drei Standorte für einen neuen Ballpark. Der Favorit der A's sei demnach ein 13 Acre großes Grundstück in der Stadt, das bislang das Hauptquartier des Peralta Community College Districts beheimatet. Die Bürgermeisterin von Oakland, Libby Schaaf, wiederum sieht Howard Terminal nördlich des Jack London Squares vorne, während eine weitere Möglichkeit ein Neubau auf dem Grundstück des Coliseums sei.

MLB-Commissioner Rob Manfred gab in der Vorwoche am Rande des All-Star Games zudem an, dass die A's, deren neuer Eigner John Fisher im letzten November offiziell zum Kopf der Eignergruppe bestätigt wurde, bis zum Ende des Jahres ein Grundstück als bevorzugtes Ziel identifizieren wollen.