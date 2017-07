Colon entscheidet sich für Twins

Erlebe

Die Karriere von Pitcher Bartolo Colon geht weiter. Der Rechtshänder einigte sich eine Woche nach seiner Entlassung bei den Atlanta Braves auf einen Minor-League-Vertrag mit den Minnesota Twins. Sollte er es in ins MLB-Team des Klubs schaffen, wäre dies seine zehnte Station in den Big Leagues.

"Sie wissen, dass er schon sehr lange dabei ist, wenn ich ihm noch gegenüberstand", sagte Twins-Manager Paul Molitor, der sich vage an einen Hit gegen den heute 44-Jährigen in seinem letzten Karriere-Spiel 1998 erinnern kann.

Colon wurde von den Braves, bei denen er einen Einjahresvertrag hatte, am vorherigen Donnerstag nach einem schwachen Start in die Saison freigestellt. In 13 Starts war er 2-8 mit einem 8.14 ERA.

Es war spekuliert worden, dass "Big Sexy" zu den New York Mets zurückkehren könnte, nachdem er dort von 2014 bis 2016 einen guten Eindruck hinterlassen hatte. Dies bestätigte auch Mets-General-Manager Sandy Alderson in einem Statement: "Wir haben uns angestrengt, Bartolo zurückzuholen. Aber er hat sich entschieden, woanders hinzugehen."

Die Twins gaben bekannt, dass Colon zunächst bei Triple-A Rochester starten wird und eventuell das erste Spiel der Red Wings nach dem All-Star Break am kommenden Donnerstag starten könnte.