Brillanter Tanaka führt Yanks an die Spitze

MLB Yankees -

Rays MLB Dodgers -

Giants MLB Mariners -

Mets MLB Tigers -

Astros MLB Yankees -

Rays MLB Tigers -

Astros MLB Brewers -

Cubs MLB Rangers -

Orioles MLB Marlins -

Nationals MLB Red Sox -

Indians MLB Astros -

Rays MLB Blue Jays @ White Sox MLB Tigers @ Yankees MLB Nationals @ Marlins MLB Dodgers @ Braves MLB Diamondbacks @ Cubs MLB Tigers @ Yankees MLB Nationals @ Marlins MLB Dodgers @ Braves MLB Diamondbacks @ Cubs MLB Yankees @ Indians MLB Dodgers @ Braves NFL Cowboys @ Cardinals MLB Mariners @ Royals MLB Nationals @ Cubs MLB Yankees @ Indians MLB Dodgers @ Mets MLB Rangers @ Twins MLB Nationals @ Cubs MLB Dodgers @ Mets MLB Marlins @ Braves MLB Rangers @ Twins MLB Yankees @ Indians MLB Rangers @ Twins MLB Dodgers @ Mets MLB Tigers @ Pirates MLB Brewers @ Twins MLB Cardinals @ Royals MLB Angels @ Orioles MLB Marlins @ Nationals MLB Yankees @ Blue Jays MLB Brewers @ Twins MLB Astros @ White Sox MLB Rangers @ Mets MLB Cubs @ Giants MLB Marlins @ Nationals MLB Dodgers at Diamondbacks MLB Marlins @ Nationals MLB Yankees @ Blue Jays MLB Mariners at Angels MLB Red Sox at Yankees MLB Rockies at Marlins

Masahiro Tanaka erwischte zur Abwechslung mal einen Sahnetag und führte die New York Yankees zurück an die Spitze der American League East. Gleichzeitig patzten die Boston Red Sox gegen die Kansas City Royals. In der AL Central wiederum setzten die Cleveland Indians und Kansas City Royals ihre Siegesserien fort.

American League

New York Yankees (55-46) - Tampa Bay Rays (53-51) 6:1 BOXSCORE

Angeführt von einem zur Abwechslung brillanten Masahiro Tanaka haben die Yankees die Führung in der American League East zurückerobert.

Tanaka pitchte acht Innings und gab nur zwei Hits und einen Run ab. Zudem kam er auf 14 Strikeouts, was Karrierebestwert für den Japaner bedeutete. Und er war perfekt bis zum zweiten Out im sechsten Inning. Dann gelang Shortstop Adeiny Hechavarria der erste Hit der Rays.

Brett Gardner schlug einen Lead-Off-Homerun und scorte drei Runs, Clint Frazier wiederum schlug einen 455-Fuß-3-Run-Homer im fünften Inning und Aaron Judge schlug seinen 33. Homerun der Saison - gleichauf mit Giancarlo Stanton.

Toronto Blue Jays (48-55) - Los Angeles Angels (50-54) 2:7 BOXSCORE

Parker Bridwell setzte seine erfolgreiche Rookie-Saison fort und verbesserte seine Bilanz auf 5-1. In 7 1/3 Innings gab er drei Hits und einen Runs ab und führte Anaheim damit zum Sieg.

Offensiv brachte es Mike Trout (1-4, BB) auf zwei RBI, ebenso wie C.J. Cron, der einen 2-Run-Homerun verbuchte. Caleb Cowart war 3-4 mit einem RBI und einem Run.

Bei den Blue Jays schlug indes Justin Smoak seinen 29. Homerun in dieser Spielzeit und war der einzige Jays-Spieler mit mehr als einem Hit (2-4).

Detroit Tigers (45-56) - Houston Astros (68-34) 5:6 BOXSCORE

Astros-Ace Dallas Keuchel kehrte von der Disabled List zurück, doch die Story der Party war Outfielder Josh Reddick.

Reddick schlug einen 3-Run-Homerun im achten Inning, mit dem er das Spiel drehte und den Astros den Sieg schenkte. Insgesamt kam er auf fünf RBI (1-2) mit zwei Sacrifice Flies.

Keuchel wiederum hielt bei seinem Comeback nur drei innings durch und kassierte drei Runs (6 H, 3 BB, 3 SO).

Boston Red Sox (56-48) - Kansas City Royals (54-47) 2:4 BOXSCORE

Erstmals seit Anfang Juni sind die Red Sox nicht mehr Erster ihrer Division. Dafür sorgte in erster Linie der mal wieder stark aufspielende Linkshänder Jason Vargas, der in sechs Innings nur einen Run abgab (5 H, 2 BB).

Catcher Salvador Perez schlug einen Homerun im zweiten Inning, während Third Baseman Mike Moustakas mit einem 3-Run-Homerun die Vorentscheidung im vierten Inning besorgte. Es war sein 30. Homerun der Saison.

Auf dem Mound der Red Sox stand Rick Porcello, der anstelle vom verletzten David Price startete und vier Runs in sieben Innings erlaubte. Damit verschlechterte sich seine Bilanz auf 4-14.

Für die Royals war es indes der neunte Sieg in Serie.

Texas Rangers (50-52) - Baltimore Orioles (48-54) 8:2 BOXSCORE

Adrian Beltre kommt der magischen 3000-Hit-Marke immer näher. Gegen die O's gelangen ihm deren zwei (2-4), womit er es auch auch zwei RBI und einen Run brachte. Somit steht er nun bei 2998.

Elvis Andrus (2-4, 2 R, 2 RBI) schlug einen Homerun, während Nomar Mazara (3-4, 2 R) und Carlos Gomez (1-4) ebenso je zwei RBI beisteuerten.

Rechtshänder Andrew Cashner gab derweil in sieben Innings nur einen Run und fünf Hits ab, sammelte zudem vier Strikeouts beim klaren Erfolg der Rangers.

Chicago White Sox (39-61) - Cleveland Indians (56-45) 3:9 BOXSCORE

Die Royals sind kaum noch zu stoppen, doch die Indians halten weiter Schritt und gewannen in Chicago ihr achtes Spiel in Folge.

Besonders Third Baseman Jose Ramirez war richtig gut aufgelegt und war 4-5 mit vier Runs und drei RBI, darunter ein Solo-Shot im zweiten Inning. Carlos Santana und Michael Brantley schlugen ebenfalls Homeruns für den Tribe.

Pitcher Danny Salazar erlaubte zwei Runs in sechsten Innings auf drei Hits und zwei Walks. Hinzu kamen acht Strikeouts.

Oakland Athletics (44-59) - Minnesota Twins (50-51) 3:6 BOXSCORE

Nach vier Pleiten in Folge schafften die Twins mal wieder ein Erfolgserlebnis. Großen Anteil daran hatte Linkshänder Jaime Garcia, der sein Debüt für den neuen Klub gab, nachdem er per Trade aus Atlanta kam. In 6 2/3 Innings gab er drei Runs auf acht Hits ab und hatte sieben Strikeouts.

Catcher Jason Castro führte sein Team mit zwei RBI (2-4, R) an und schlug zwei Doubles.

Max Kepler wiederum schlug an Position zwei und war 1-3 (Double) mit zwei Walks und einem Strikeout.

Interleague Play

Seattle Mariners (51-53) - New York Mets (48-53) 5:7 BOXSCORE

Die Mets gingen durch einen 2-Run-Homerun von Jay Bruce bereits im ersten Inning in Führung, doch die M's schlug zurück und lagen nach vier Runs im fünften Inning vorn. Im achten dann sorgten die Gäste mit drei weiteren Runs für die Entscheidung.

Michael Conforto (2-5) stammt aus Seattle und schlug in seiner Heimatstadt zwei Solo-Homeruns. Asdrubal Cabrera war 3-5 mit drei Runs.

Seite 1: American League und Interleague Play

Seite 2: National League