Texaner kommen übel unter die Räder

Die texanischen Teams kamen am Mittwoch beide unter die Räder. Die Texas Rangers kassierten eine herbe Klatsche gegen die Miami Marlins, während die Houston Astros in Philadelphia kein Land sahen. Die Kansas City Royals setzten derweil ihre Siegesserie sehenswert fort. Und die Los Angeles Dodgers gewannen mal wieder per Walk-Off.

Interleague Play

New York Yankees (53-46) - Cincinnati Reds (41-60) 9:5 BOXSCORE

Luis Severino legte wieder eine souveräne Vorstellung hin und gab über sieben Innings nur drei Hits und zwei Walks bei neun Strikeouts ab. Ein Error von Shortstop Didi Gregorius brachten ihm allerdings im siebten Inning noch zwei unearned Runs ein.

Offensiv hatten die Yankees gerade spät alles im Griff. Gregorius schlug einen 2-Run-Homer und Neuzugang Todd Frazier gelang dessen erster Homerun für die Yankees.

Den einzigen Big Hit für die Gäste hatte indes Left Fielder Adam Duvall, der im achten Inning einen 3-Run-Homerun schlug.

Philadelphia Phillies (35-64) - Houston Astros (67-34) 9:0 BOXSCORE

Die Astros hatten neun Hits im Spiel, die Phillies hatten neun Extra-Basehits! Besonders Catcher Cameron Rupp zeichnete sich in dieser Disziplin aus und schlug zwei Homeruns und kam insgesamt auf vier RBI. Third Baseman Maikel Franco hatte ebenfalls einen 2-Run-Homer.

Starter Aaron Nola pitchte sechs 4-Hit-Innings und kam auf zehn Strikeouts, insgesamt kamen die Phillies auf deren 13.

Bei den Gästen war für Starter Mike Fiers nach vier Innings und drei Runs bereits Schluss. Er quälte sich zu 102 Pitches in so kurzer Zeit. Der endgültige K.o. kam dann durch die sechs Runs, die sich Reliever Michael Feliz in den folgenden zwei Frames einfing.

Texas Rangers (49-52) - Marlins Miami (46-53) 10:22 BOXSCORE

Auch das zweite Team aus Texas bekam ordentlich auf die Mütze. Jeder Marlins-Starter hatte mindestens einen Run, alle bis auf First Baseman Tomas Telis sogar mindestens zwei. Und die 22 Runs der Marlins sind ein Franchise-Rekord.

Marcell Ozuna war 3-5 mit mit zwei Doubles, vier Runs und fünf RBI (BB). Giancarlo Stanton (3-5, 3 R, 2 RBI, BB) wiederum feuerte mal wieder einen Moonshot, der auf 468 Fuß gemessen wurde. Es war sein 33. Homerun der Saison, sein zwölfter im Juli. Damit übernahm er die alleinige Major-League-Führung vor Aaron Judge.

Für Aufsehen sorgte indes Adrian Beltre. Der Rangers-Third-Baseman (3-3, BB, 2 R, HR, 2 RBI) wurde von Second Base Umpire Gerry Davis im achten Inning des Feldes verwiesen. Der Umpire hatte Beltre aufgefordert, sich im On-Deck Circle auf sein At-Bat vorzubereiten, also zog Beltre die Matte zu sich hin. Das war dem Umpire zu viel. Anschließend flog auf Rangers-Manager Jeff Banister.

Chicago White Sox (39-59) - Chicago Cubs (53-47) 3:8 BOXSCORE

Die Cubs ließen den White Sox keine Chance und entschieden die Partie in den Mittel-Innings. Vier Runs im fünften gaben den North Sidern alles, was sie brauchten. First Baseman Anthony Rizzo schlug dabei ein 3-Run-Double (3-4, BB, R, 4 RBI) und sorgte somit für den entscheidenden Hit im Spiel.

Starter Jake Arrieta gab in 6 2/3 Innings lediglich zwei Hits und zwei Runs ab. Einer davon war ein Solo-Homerun von Rookie Yoan Moncada, für den es der erste Major-League-Homerun überhaupt war.

Los Angeles Dodgers (71-31) - Minnesota Twins (49-51) 6:5 BOXSCORE

Entscheidung im neunten Inning: Justin Turner gelang ein Walk-Off-RBI-Single zum Sieg. Damit komplettierten die Dodgers ein sehenswertes Comeback, das mit zwei Runs im siebten Inning begann.

Chase Utley hatte als Pinch-Hitter im siebten ein 2-Run-Double geschlagen, Logan Forsyth sorgte dann im achten mit einem Sacrifice Fly für den Ausgleich.

Die Twins waren durch drei Runs im dritten und zwei im vierten Inning 5:0 in Führung gegangen. Dabei profitierten sie von zwei Errors durch Catcher Yasmani Grandal und Second Baseman Logan Forsythe, wodurch alle fünf Runs für Starter Brock Stewart (3 2/3 IP, 5 H) unearned waren.

Der an sechster Stelle schlagende Max Kepler war 1-4 (Double) mit einem Strikeout.

