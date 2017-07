Yankees beenden lange Durststrecke

MLB Mo 20:20 Cubs -

White Sox MLB Di 01:05 Phillies -

Astros MLB Di 03:40 Diamondbacks -

Braves MLB Di 04:10 Dodgers -

Twins MLB Di 20:20 Cubs -

White Sox MLB Mi 01:05 Phillies -

Astros MLB Mi 04:10 Mariners -

Red Sox MLB Mi 04:10 Dodgers -

Twins MLB Mi 19:05 Yankees -

Reds MLB Mi 21:40 Mariners -

Red Sox MLB Do 01:05 Phillies -

Astros MLB Do 02:10 White Sox -

Cubs MLB Do 18:05 Nationals -

Brewers MLB Fr 01:10 Marlins -

Reds MLB Fr 01:15 Cardinals -

Diamondbacks MLB Fr 03:10 Padres -

Mets MLB Sa 01:10 Marlins -

Reds MLB Sa 01:10 Tigers -

Astros MLB Sa 04:10 Dodgers -

Giants MLB Sa 22:10 Mariners -

Mets MLB So 00:10 Tigers -

Astros MLB So 19:05 Yankees -

Rays MLB So 19:10 Tigers -

Astros MLB So 20:10 Brewers -

Cubs MLB So 21:05 Rangers -

Orioles MLB Di 01:10 Marlins -

Nationals MLB Di 01:10 Red Sox -

Indians MLB Mi 01:05 Tigers -

Yankees MLB Mi 01:10 Nationals -

Marlins MLB Mi 01:35 Dodgers at Braves MLB Mi 02:05 Cubs -

Diamondbacks MLB Mi 19:05 Yankees -

Tigers MLB Do 01:10 Marlins -

Nationals MLB Do 20:20 Diamondbacks at Cubs MLB Fr 01:10 Yankees at Indians MLB Fr 01:35 Dodgers at Braves NFL Fr 02:00 Cowboys at Cardinals MLB Fr 02:15 Mariners at Royals MLB Fr 20:20 Nationals -

Cubs MLB Sa 01:10 Yankees -

Indians MLB Sa 01:10 Mets -

Dodgers MLB Sa 02:10 Rangers at Twins MLB Sa 20:20 Nationals at Cubs MLB Sa 22:05 Dodgers at Mets MLB So 01:10 Marlins at Braves MLB So 01:10 Yankees at Indians MLB So 01:10 Rangers at Twins MLB So 19:10 Yankees at Indians MLB So 20:10 Rangers at Twins MLB Mo 02:00 Dodgers at Mets

Die New York Yankees haben nach über sechs Wochen mal wieder eine Serie gewonnen. Die Boston Red Sox patzten zur gleichen Zeit in Anaheim. Zudem sind die Chicago Cubs durch einen weiteren Sieg über den Erzrivalen St. Louis Cardinals in der NL Central mit den Milwaukee Brewers gleichgezogen.

Cinicnnati Reds (41-57) - Miami Marlins (44-52) 6:3 BOXSCORE

Kein Sweep für die Marlins! Die Reds setzten ihre Power dagegen und schlugen gleich drei Homeruns.

Einen davon schlug Second Baseman Scooter Gennett, der insgesamt 2-4 mit zwei RBI war.

Starter Sal Romano pitchte sechs Innings und ließ nur einen Run auf drei Hits zu. Hinzu kamen sieben Strikeouts für den Rechtshänder.

Philadelphia Phillies (34-62) - Milwaukee Brewers (53-48) 6:3 BOXSCORE

Nick Williams setzt seine gute Form weiter fort: Der Center Fielder schlug einen 2-Run-Homerun im vierten Inning und brachte die Phillies damit auf Kurs. Insgesamt kam er auf drei RBI.

Left Fielder Howie Kendrick legte zwei RBI (2-4, R) drauf und Starter Jerad Eickhoff pitchte sechs Innings und gab nur zwei Runs und drei Hits ab, kam zudem auf sechs Strikeouts.

Colorado Rockies (58-42) - Pittsburgh Pirates (49-50) 13:3 BOXSCORE

Die Rockies erlebten einen entspannten Sonntag und hämmerten fünf Homeruns gegen Pirates, die komplett überrollt wurden.

Nolan Arenado und Mark Reynolds kamen jeweils auf drei RBI. Arenado war 2-5 mit einem Run, während Reynolds einen 2-Run-Homerun schlug (3-5) und zwei Runs erzielte.

Rockies-Starter Kyle Freeland gab über sechs Innings nur zwei Runs ab und stellte seine Bilanz auf 10-7. Dort steht nun auch Ivan Nova auf der anderen Seite. Er gab in fünf Innings sieben Runs (9 H) ab.

San Francisco Giants (38-62) - San Diego Padres (43-55) 2:5 BOXSCORE

Vier Runs im vierten Inning brachten die Entscheidung zugunsten der Padres. Left Fielder Jabari Blash steuerte dazu ein 2-Run-Double bei.

Wil Myers schlug im ersten Inning seinen 20. Homerun der Saison und kam insgesamt auf zwei Runs im Spiel.

Starter Dinelson Lamet wiederum hielt 6 2/3 Innings durch und gab nur zwei Runs auf acht Hits ab. Hinzu kamen sechs Strikeouts.

Los Angeles Dodgers (68-31) - Atlanta Braves (47-50) 5:4 (10 Inn.) BOXSCORE

Das Spiel begann alles andere als positiv für die Dodgers, denn Ace Clayton Kershaw verließ das Spiel nach zwei Innings mit Problemen am unteren Rückenbereich. Nach dem Spiel erklärte das Team, dass der Linkshänder auf die DL gehen würde.

Sportlich lief es auch eher behäbig für L.A., denn im neunten Inning beim Stand von 5:2 gab Closer Kenley Jansen einen 3-Run-Homerun an Matt Adams zu Ausgleich ab - Jansens erster Blown Save der Saison.

Logan Forsythe sicherte jedoch im zehnten Inning mit einem Walk-Off-RBI-Single doch noch den Sieg für die Hausherren.

Arizona Diamondbacks (56-42) - Washington Nationals (59-38) 2:6 BOXSCORE

Auch die Nationals müssen sich sorgen um einen ihrer besten Pitcher. Stephen Strasburg war auch nach zwei Innings draußen. Er klagte über Schmerzen im Unterarm, sodass er als Vorsichtsmaßnahme vorzeitig aufhörte.

Washington hatte zu dem Zeitpunkt allerdings schon vier Runs erzielt. Brian Goodwin eröffnete mit einem Homerun, woraufhin Ryan Zimmerman, Anthony Rendon und Jose Lobaton für weitere RBI sorgten.

Den Sieg bekam Joey Blanton zugesprochen, der die zwei finalen Outs des fünften Innings besorgte, nachdem sein Vorgänger, Matt Grace, drauf und dran war, die Führung herzugeben (2 1/3 IP, 2 ER, 3 H, BB).

Chicago Cubs (51-46) - St. Louis Cardinals (47-51) 5:3 BOXSCORE

Wichtiger Sieg für die Chicago Cubs. Im Sunday Night Game zogen sie durch den Erfolg mit den Milwaukee Brewers in der NL Central gleich.

Entscheidend dabei war ein 2-Run-Homerun von Willson Contreras im sechsten Inning zum 5:3-Endstand. Zuvor hatte schon Kyle Schwarber einen Homerun geschlagen.

Linkshänder Jose Quintana gab sein Wrigley-Heimdebüt und gab drei Runs in sechs Innings ab - alle Runs kamen nach zwei Homeruns von Randal Grichuk (2 RBI) und Paul DeJong (RBI).

Interleague Play

New York Mets (45-51) - Oakland Athletics (44-54) 2:3 BOXSCORE

Mit insgesamt drei Homeruns besiegten die A's die Mets. Der entscheidende war dabei der von Rookie Matt Chapman, der im siebten Inning gegen Starter Rafael Montero (7 IP, 7 H, 3 ER) auf 3:2 für Oakland stellte.

Oaklands Daniel Gossett wiederum ließ nur zwei Runs über sechs Innings zu und durfte sich auf seinen gut aufgelegten Bullpen im Anschluss verlassen.

