Nächste Yankee-Pleite trotz Judge-Rekord

Erlebe

deinen Sport

live MLB Sa 19:05 Yankees -

Brewers MLB So 01:15 Dodgers -

Royals MLB So 01:15 Cubs -

Pirates MLB So 04:10 Mariners -

Athletics MLB So 19:05 Yankees -

Brewers MLB So 19:07 Blue Jays -

Astros MLB So 21:05 Rangers -

Angels MLB So 22:10 Mariners -

Athletics MLB Mi 02:00 All-Star Game: National League -

American League MLB Sa 01:05 Oioles -

Cubs MLB Sa 02:10 Astros -

Twins MLB Sa 02:10 White Sox -

Mariners MLB Sa 02:15 Royals -

Rangers MLB Sa 22:05 Red Sox -

Yankees MLB So 01:10 Marlins -

Dodgers MLB So 01:10 Astros -

Twins MLB So 01:10 White Sox -

Mariners MLB So 19:10 Marlins -

Dodgers MLB So 19:35 Orioles -

Cubs MLB So 20:10 Astros -

Twins MLB So 20:10 White Sox -

Mariners MLB Di 01:10 Marlins -

Phillies MLB Di 01:10 Mets -

Cardinals MLB Di 02:10 Astros -

Mariners MLB Di 02:10 Twins -

Yankees MLB Mi 01:10 Marlins -

Phillies MLB Mi 02:10 White Sox -

Dodgers MLB Mi 02:10 Astros -

Mariners MLB Mi 02:10 Twins -

Yankees MLB Mi 18:10 Braves -

Cubs MLB Mi 18:10 Marlins -

Phillies MLB Mi 19:10 Twins -

Yankees MLB Mi 20:10 Astros -

Mariners MLB Do 18:10 Mets -

Cardinals MLB Do 18:35 Reds -

Diamondbacks MLB Do 19:35 Red Sox -

Blue Jays MLB Fr 04:10 Dodgers -

Braves MLB Fr 20:20 Cubs -

Cardinals MLB Sa 01:10 Reds -

Marlins

Aaron Judge schreibt weiter Geschichte und bricht den nächsten Rekord. Doch seine New York Yankees kommen weiterhin nicht in Tritt und verlieren erneut. Die Texaner feiern derweil beide Kantersiege und in der National League dominieren die Favoriten nach Belieben.

National League

Chicago Cubs (43-43) - Pittsburgh Pirates (40-47) 6:1 BOXSCORE

Kris Bryant wird das All-Star Game verpassen, weil er nicht gewählt wurde. Ob ihn das motiviert hat? Es sah am Freitag jedenfalls so aus, denn er schlug gleich zwei Homeruns gegen die Pirates und war 4-5 mit vier RBI und drei Runs.

Anthony Rizzo schlug zudem einen 2-Run-Homerun im vierten Inning, der Chicago schon früh in Führung brachte.

Philadelphia Phillies (28-57) - San Diego Padres (37-49) 3:4 BOXSCORE

Nach zwei Runs im siebten Inning für die Phillies stand es 3:3, dann trat Padres-Catcher Austin Hedges auf den Plan und entschied das Spiel mit einem Solo-Homerun im neunten Inning - es war sein zweiter Long Ball der Partie. Insgesamt kam er auf drei RBI und führte sein Team fast alleine zum Erfolg.

Großen Anteil hatte natürlich auch Rechtshänder Clayton Richard, der in sechs Innings nur einen Run zugelassen hatte. Auf der anderen Seite wusste aber auch Nick Pivetta zu überzeugen. Der Rookie gab zwei Runs in sieben Innings ab und sammelte neun Strikeouts. Selbstredend bekamen beide Starter eine No-Decision angerechnet.

Washington Nationals (51-35) - Atlanta Braves (41-44) 5:4 (10 Inn.) BOXSCORE

Im zehnten Inning spielte Nationals-Second-Baseman Daniel Murphy (2-5, 2 RBI) den Erlöser und beendete die Partie vor heimischer Kulisse mit einem Walk-Off-RBI-Single zum Sieg.

Zuvor hatte Max Scherzer einen seiner wenigen nicht ganz so guten Starts hingelegt und in 7 2/3 Innings vier Runs zugelassen. Hinzu kamen sechs Hits und zehn Strikeouts. Die Offensive wiederum bis sich lange die Zähne an Knuckleballer R.A. Dickey auf, der über sieben Innings nur drei Hits und einen Run zugelassen hatte. Doch Closer Jim Johnson gab zum siebten Mal in diesem Jahr eine Führung ab (2/3 IP, 4 H, 3 ER, BB).

St. Louis Cardinals (41-45) - New York Mets (39-45) 5:6 BOXSCORE

Mets-Rechthshänder Jacob deGrom hatte nicht unbedingt seinen besten Stuff und gab vier Solo-Homeruns im Spiel ab, doch vielmehr ließ er eben auch nicht zu über sieben Innings und hielt die Mets damit im Spiel.

Offensiv reichten dann auch Homeruns von Jose Reyes und Jay Bruce (3-5) sowie zwei RBI von TJ Rivera, um die Partie zugunsten New Yorks zu entscheiden.

Arizona Diamondbacks (53-34) - Cincinnati Reds (37-49) 6:3 BOXSCORE

Zack Greinke pitchte sieben Shutout-Innings (4 H, 7 SO) und verbesserte damit seine Bilanz auf 11-4. Zudem ist er nun 9-0 zuhause, was vor dem All-Star Break erst neun anderen Pitchern überhaupt gelungen war.

Paul Goldschmidt (1-4) schlug seinen 20. Homerun der Saison, während bei den Gästen Joey Votto (1-4, 2 RBI) sein Konto auf 25 schraubte, während Scott Schebler (2-4) nun bei 22 in der Saison steht.

San Francisco Giants (35-54) - Miami Marlins (39-46) 1:6 BOXSCORE

Giancarlo Stanton schlug einen 2-Run-Homerun und steht nun bei 24 in der Saison, doch war letztlich nur eine Randnotiz. Starting Pitcher Drew Straily nämlich dominierte über 8 1/3 Innings und gab nur vier Hits und einen Homerun ab.

Sein Gegenüber hingegen enttäuschte auf ganzer Linie. Matt Moore gab zwölf Hits über 3 1/3 Innings ab und kassierte fünf Runs, wodurch er seinem Team schon sehr früh ein zu tiefes Loch gebuddelt hatte.

Interleague Play

New York Yankees (44-40) - Milwaukee Brewers (49-40) 4:9 BOXSCORE

First Baseman Jesus Aguilar war nicht zu stoppen. Mit seinem Grand Slam im siebten Inning gegen den erneut schwachen Relief Pitcher Tyler Clippard (1 2/3 IP, H, 4 ER, 3 BB) brachte er das Spiel außer Reichweite. Insgesamt kam Aguilar auf sieben RBI und zwei Homeruns (3-4).

Eine Regenunterbrechung von 51 Minuten hatte den Tag für beide Starting Pitcher deutlich verkürzt. Yankees-Lefty Jordan Montgomery pitchte 4 1/3 Innings (2 ER), während Brewers-Rechtshänder Junior Guerra nur 3 1/3 Innings (3 R, ER) absolvierte.

Das einzige Highlight aus Sicht der Yankees war einmal mehr Aaron Judge, der seinen 30. Homerun des Jahres schlug und damit den Rookie-Rekord von Hall of Famer Joe DiMaggio (29) brach.

Colorado Rockies (51-38) - Chicago White Sox (37-48) 12:4 BOXSCORE

Offensive war Trumpf aus Sicht der Rockies, die gleich drei Homeruns gegen die White Sox schlugen. Third Baseman Nolan Arenado war besonders gut drauf und schlug nicht nur einen Long Ball, sondern kam letztlich auf fünf RBI und zwei Runs (3-5).

Die volle Wucht der Rockies-Offense bekam indes Linkshänder Derek Holland ab, der in nur vier Innings sieben Runs kassierte (8 H, 2 BB, 2 SO). Colorados Rechtshänder Jeff Marquez hatte es da etwas leichter und gab nur drei Runs in sieben Innings ab.

Los Angeles Dodgers (59-29) - Kansas City Royals (44-41) 4:1 BOXSCORE

Dodgers-Right-Fielder Yasiel Puig schlug einen Homerun im sechsten Inning, im achten dann gab es Standing Ovations - für seinen Teamkollegen Chase Utley. Der Second Baseman erreichte nämlich mit seinem RBI-Double seinen 1000. RBI in seiner Karriere.

Auf dem Mound setzte Kenta Maeda seinen Aufwärtstrend fort und gab nur einen Run in fünf Innings ab. Jason Hammel auf Seiten der Royals erlaubte drei Runs über sechs Innings.

Seite 1: National League und Interleague Play

Seite 2: American League