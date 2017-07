Kung Fu Panda an alter Wirkungsstätte?

MLB Do 18:10 Mets -

Pablo Sandoval steht offenbar vor einer Rückkehr zu den San Franciso Giants. Der Third Baseman war erst vor kurzem von den Boston Red Sox entlassen worden. Nun darf der 30-Jährige aber doch noch auf ein Comeback in der MLB hoffen.

Dafür muss sich "Kung Fu Panda", wie der Infielder aus Venezuela aufgrund seiner rundlichen Figur und seiner jovialen Art genannt wurde, aber erst einmal hocharbeiten: Mehreren Berichten zufolge bekommt er bei den Giants, mit denen er 2010, 2012 und 2014 die World Series gewann, erst einmal nur einen Vertrag für die Minor League und muss sich in Triple-A beweisen.

Sandoval, World Series MVP aus dem Jahr 2014, hatte anschließend einen Vertrag über 95 Millionen Dollar bei den Red Sox unterschrieben. Dort konnte er seine Klasse aber nie unter Beweis stellen und hatte mit Verletzungen sowie Übergewicht zu kämpfen. Am Mittwoch hatte ihn das Team entlassen, nachdem kein Trade zustande gekommen war und Sandoval nach seiner Freistellung nicht mehr zum Team zurückgekehrt war. Eine Entlassung hatte sich bereits in der Woche zuvor angedeutet.

Einen neuen Vertrag darf er erst Ende der Woche unterschreiben. "Am Freitag werde ich mich entscheiden, die Giants sind eine Option", sagte Sandoval gegenüber ESPN. Giants-Manager Bruce Bochy jedenfalls scheint von der Idee angetan: "Er hat hier eine Menge geleistet, das werden wir niemals vergessen, so Bochy in einem Radio-Interview am Mittwoch. "Manchmal macht so etwas Sinn, vor allem weil er ja auch nicht viel kostet."

Die Giants stehen derzeit bei einer Bilanz von 37-59 auf dem letzten Platz der NL West und haben mit den Playoffs in dieser Saison nichts zu tun. Boston dagegen belegt den ersten Platz der AL East.