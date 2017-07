Megatrade: Cubs holen neuen Starting Pitcher

Erlebe

deinen Sport

live MLB Sa 01:05 Orioles -

Cubs MLB Sa 02:10 Astros -

Twins MLB Sa 02:10 White Sox -

Mariners MLB Sa 02:15 Royals -

Rangers MLB Sa 22:05 Red Sox -

Yankees MLB So 01:10 Marlins -

Dodgers MLB So 01:10 Astros -

Twins MLB So 01:10 White Sox -

Mariners MLB So 19:10 Marlins -

Dodgers MLB So 19:35 Orioles -

Cubs MLB So 20:10 Astros -

Twins MLB So 20:10 White Sox -

Mariners MLB Di 01:10 Marlins -

Phillies MLB Di 01:10 Mets -

Cardinals MLB Di 02:10 Astros -

Mariners MLB Di 02:10 Twins -

Yankees MLB Mi 01:10 Marlins -

Phillies MLB Mi 02:10 White Sox -

Dodgers MLB Mi 02:10 Astros -

Mariners MLB Mi 02:10 Twins -

Yankees MLB Mi 18:10 Braves -

Cubs MLB Mi 18:10 Marlins -

Phillies MLB Mi 19:10 Twins -

Yankees MLB Mi 20:10 Astros -

Mariners MLB Do 18:10 Mets -

Cardinals MLB Do 18:35 Reds -

Diamondbacks MLB Do 19:35 Red Sox -

Blue Jays MLB Fr 04:10 Dodgers -

Braves MLB Fr 20:20 Cubs -

Cardinals MLB Sa 01:10 Marlins at Reds MLB Sa 04:10 Dodgers -

Braves MLB Sa 22:05 Cubs -

Cardinals MLB So 01:10 Reds -

Marlins MLB So 19:10 Rays -

Rangers MLB So 19:10 Reds -

Marlins MLB So 19:35 Orioles -

Astros MLB Mo 20:20 Cubs -

White Sox MLB Di 01:05 Philies -

Astros MLB Di 03:40 Diamondbacks -

Braves MLB Di 04:10 Dodgers -

Twins MLB Di 20:20 Cubs -

White Sox MLB Mi 01:05 Philllies -

Astros MLB Mi 04:10 Mariners -

Red Sox MLB Mi 04:10 Dodgers -

Twins MLB Mi 19:05 Yankees -

Reds MLB Mi 21:40 Mariners -

Red Sox MLB Do 01:05 Phillies -

Astros

Die Chicago Cubs haben vor Beginn der zweiten Saisonhälfte personell noch einmal nachgelegt: Der World-Series-Champion holt Starting Pitcher Jose Quintana vom Stadtrivalen White Sox. Der Preis ist allerdings recht hoch.

Nach einer überragenden letzten Saison, in der die Cubbies im Spiel 7 der World Series gegen die Cleveland Indians gewannen und zum ersten Mal nach 108 Jahren den Titel holten, war mit einer ähnlich dominanten Saison gerechnet worden. Stattdessen steht das Team von Skipper Joe Maddon zum All-Star-Break lediglich bei einer Bilanz von 43-45 und muss damit um den Einzug in die Playoffs bangen.

Über mögliche Verstärkungen war angesichts einer schwächelnden Pitcher-Rotation bereits spekuliert worden. Am Donnerstag dann die Gewissheit: Mit Jose Quintana kommt eine echte Verstärkung in den Süden der Windy City.

Für den 28 Jahre alten Linkshänder wechseln allerdings gleich mehrere aufstrebende Talente aus dem Farmsystem der Cubs zu den White Sox: Rechtshänder Dylan Cease, First Baseman Matt Rose und Infielder Bryant Flete gehören zum Trade-Paket, dazu kommt Top-Prospect Eloy Jimenez: Der Outfielder ist für Baseball America der fünftbeste Nachwuchsspieler im Sport und damit ein absolutes Supertalent.

Chicago White Sox setzen auf Rebuild

Quintana ist allerdings nicht nur für die zweite Saisonhälfte "gemietet", sondern steht noch bis 2020 unter Vertrag. In der letzten Saison kam der Kolumbianer auf einen ERA von 3.20 und wurde zum ersten Mal ins All-Star-Team berufen. In der laufenden Saison kommt er auf eine Bilanz von 4-8 bei einem ERA von 4.49 in 18 Einsätzen als Starter. Er wurde schon letztes Jahr als potenzieller Trade-Kandidat gehandelt, da die White Sox (38-49) eines der schlechtesten Teams in der American League sind.

"Es ist immer sehr schwierig, einen Spieler - und einen Menschen - wie Jose Quintana zu traden", sagte General Manager Rich Hahn. "Aber so schwierig es auch war: Dieser Deal bringt uns unserem Ziel näher, ein Team aufzubauen, das über einen längeren Zeitraum um mehrere Titel mitspielen kann."

Wen Quintana in der Rotation der Cubs ersetzen wird, ist noch unklar. Das All-Star Break endet für den Champion in der Nacht auf Samstag mit einem Auswärtsspiel bei den Baltimore Orioles.