USA schlägt World nach Honeywell-Gala

live MLB Mi 02:00 All-Star Game: National League -

American League MLB Sa 01:05 Oioles -

Cubs MLB Sa 02:10 Astros -

Twins MLB Sa 02:10 White Sox -

Mariners MLB Sa 02:15 Royals -

Rangers MLB Sa 22:05 Red Sox -

Yankees MLB So 01:10 Marlins -

Dodgers MLB So 01:10 Astros -

Twins MLB So 01:10 White Sox -

Mariners MLB So 19:10 Marlins -

Dodgers MLB So 19:35 Orioles -

Cubs MLB So 20:10 Astros -

Twins MLB So 20:10 White Sox -

Mariners MLB Di 01:10 Marlins -

Phillies MLB Di 01:10 Mets -

Cardinals MLB Di 02:10 Astros -

Mariners MLB Di 02:10 Twins -

Yankees MLB Mi 01:10 Marlins -

Phillies MLB Mi 02:10 White Sox -

Dodgers MLB Mi 02:10 Astros -

Mariners MLB Mi 02:10 Twins -

Yankees MLB Mi 18:10 Braves -

Cubs MLB Mi 18:10 Marlins -

Phillies MLB Mi 19:10 Twins -

Yankees MLB Mi 20:10 Astros -

Mariners MLB Do 18:10 Mets -

Cardinals MLB Do 18:35 Reds -

Diamondbacks MLB Do 19:35 Red Sox -

Blue Jays MLB Fr 04:10 Dodgers -

Braves MLB Fr 20:20 Cubs -

Cardinals MLB Sa 01:10 Reds -

Marlins MLB Sa 04:10 Dodgers -

Braves MLB Sa 22:05 Cubs -

Cardinals MLB So 01:10 Reds -

Marlins MLB So 19:10 Rays -

Rangers MLB So 19:10 Reds -

Marlins MLB So 19:35 Orioles -

Team USA hat das All-Star Futures Game in Miami/Florida mit 7:6 für sich entschieden. Starting Pitcher Brent Honeywell legte die Grundlage mit seiner Vorstellung und schrieb anschließend Geschichte. Am Ende machte es Team World nochmal spannend, doch das Comeback wurde frühzeitig gestoppt.

Die Nummer 2 auf der Prospect-Liste der Tampa Bay Rays, Honeywell, startete das Spiel und gab in zwei Innings nur einen Hit ab und sammelte vier Strikeouts. Das World Team ging derweil mit drei Runs in den ersten zwei Innings in Führung. Ein RBI-Triple von Catcher Chance Sisco von den Baltimore Orioles sorgte dabei am meisten für Aufsehen.

Die vorzeitige Entscheidung aber fiel dann im vierten Inning, als Left Fielder Derek Fisher (Houston Astros) mit seinem 2-Run-Double auf 7:0 für die USA stellte.

Ab dem fünften Inning eröffnete Team World dann jedoch seine Aufholjagd. First Baseman Josh Naylor (Kanada) von den San Diego Padres gelang ein RBI-Single, woraufhin Vladimir Guerrero Jr. von den Toronto Blue Jays scorte.

Nido überzeugt im World Team

Die beste Leistung des World Teams zeigte indes Catcher Tomas Nido von den New York Mets, der mit RBI-Singles im siebten und neunten Inning die meisten RBI seines Teams erzielte. Letzten Endes machte jedoch Closer A.J. Puk von den Oakland A's die Tür mit zwei Outs zu.

Für sein dominantes erstes Inning wurde indes Brent Honeywell zum Futures Game MVP gewählt. Damit ist er der erste Pitcher, dem diese Ehre zuteilwurde. Und er blieb auch im Anschluss am Mikro cool: "Ich versuche jedes Spiel gleich anzugehen, inklusive diesem hier. In diesem haben nur deutlich mehr Leute zugeschaut als wir sonst in Durham haben", so der 22-Jährige.