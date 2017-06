Cespedes gibt Comeback gegen die Braves

Samstag, 10.06.2017

Wie Mets-Manager Terry Collins am Freitag bekanntgab, wird Cespedes nach nur einem Spiel in den Minor Leagues ins MLB-Team zurückkehren. Der Kubaner stand seit Ende April mit einer Muskelverletzung im hinteren Oberschenkel auf der Verletztenliste.

"Er hat einige At-Bats angesammelt, obwohl er nicht viele Spiele gemacht hat. Also glauben wir, dass er bereit ist", so Collins, der Cespedes in den höchsten Tönen lobte: "Er ist einer der besten Spieler im Baseball. Er ist schwer zu ersetzen. Aber wir hatten sehr viel Glück, dass der junge Mann, der ihn ersetzt hat - Michael Conforto - sehr, sehr gut gespielt hat."

Conforto schlägt derzeit .303 mit 14 Homeruns und 36 RBI. Cespedes wiederum stößt nun zu einem Outfield, das mit Conforto, Jay Bruce, Curtis Granderson und Juan Lagares ohnehin schon gut besetzt ist.

Ein Problem sieht Collins darin jedoch nicht: "Wir werden Leute hin und her bewegen und versuchen, allen Spielpraxis zu geben." Ohnehin sei zunächst nicht geplant, Cespedes gleich wieder voll zu belasten: "Wir werden erstmal etwas vorsichtig mit ihm sein. Wir müssen ihn langsam wieder heranführen."

