Besonderes Jubiläum für Joe West

21.06.2017

Im Coors Field absolvierte West Spiel Nummer 5000 in den Big Leagues. An sein erstes kann er sich aber noch sehr gut erinnern, wie er im Anschluss verriet: "Es war in Atlantas Fulton County Stadium und Bob Watson schlug einen langen Flyball die Left-Field-Line entlang. Und im letzten Moment hab ich auf Foulball entschieden. Und ich betete nur: 'Hoffentlich lag ich richtig.'"

Der 64-Jährige, der unter dem Spitznamen "Cowboy" Joe bekannt wurde, gesellt sich mit dem Jubiläum zu einem exklusiven Kreis: Nur Hall-of-Famer Bill Klem (5375 Spiele) und Bruce Froemming (5163) haben häufiger an einem MLB-Spiel mitgewirkt.

Die Rockies ließen es sich nicht nehmen, ein Videotribut in der Mitte des fünften Innings auf dem Scoreboard zu präsentieren. Die Zuschauer feierten West, der sich dafür winkend bedankte.

Wests erstes Spiel war am 14. September 1976 zwischen den Atlanta Braves und Houston Astros. Seit 1978 arbeitete er dann Vollzeit in der National League. 2017 ist seine 40. Saison, womit er mehr Spielzeiten absolviert hat als jeder andere Umpire in der Geschichte der MLB.

Heute ist alles besser

Angesprochen auf Klem relativierte West seine Zeit in der MLB: "Ich habe mehr Jahre auf dem Buckel, aber Sie müssen bedenken, dass es zu Bill Klems Zeiten keine freien Wochen gab. Er hatte keinen Videobeweis und all den Luxus, den uns unser schlauer Gewerkschaftschef heutzutage errungen hat."

West arbeitete in zwei All-Star Games und 123 Postseason-Spielen, darunter sechs World Series, inklusive der historischen 2016er Serie, in der die Chicago Cubs ihre 108-jährige Durststrecke beendet hatten.

