Mets versetzen Tebow nach Florida

Erlebe

deinen Sport

live MLB Di 01:05 Nationals -

Cubs MLB Di 01:10 Red Sox -

Twins MLB Di 04:08 Giants -

Rockies MLB Di 04:10 Dodgers -

Angels MLB Mi 01:10 Red Sox -

Twins MLB Do 01:10 Red Sox -

Twins MLB Do 18:10 Indians -

Rangers MLB Fr 02:10 White Sox -

Yankees MLB Sa 01:10 Reds -

Cubs MLB Sa 02:10 White Sox -

Rangers MLB Sa 02:15 Royals -

Twins MLB Sa 04:07 Angels -

Mariners MLB Sa 20:10 White Sox -

Rangers MLB Sa 22:10 Brewers -

Marlins MLB So 04:07 Angels -

Mariners MLB So 19:10 Reds -

Cubs MLB So 20:10 Astros -

Yankees MLB So 20:10 White Sox -

Rangers MLB So 20:10 Brewers -

Marlins MLB Di 00:05 Nationals -

Mets MLB Di 01:05 Yankees -

Blue Jays MLB Di 01:15 Cardinals -

Marlins MLB Di 02:10 Twins -

Angels MLB Di 19:05 Yankees -

Blue Jays MLB Di 20:15 Cardinals -

Marlins MLB Di 20:20 Cubs -

Bay Rays MLB Mi 19:05 Yankees -

Blue Jays MLB Do 01:35 Braves -

Astros MLB Do 02:15 Cardinals -

Marlins MLB Do 04:10 Mariners -

Royals MLB Do 19:45 Cardinals -

Marlins MLB Fr 01:05 Nationals -

Braves MLB Fr 01:07 Blue Jays -

Astros MLB Fr 02:10 Twins -

Orioles MLB Sa 01:07 Blue Jays -

Astros MLB Sa 04:10 Mariners -

Athletics MLB Sa 04:15 Giants -

Marlins MLB Sa 19:05 Yankees -

Brewers MLB So 01:15 Cubs -

Pirates MLB So 19:05 Yankees -

Brewers MLB So 19:07 Blue Jays -

Astros MLB So 21:05 Rangers -

Angels

Tim Tebow macht den nächsten Schritt in seiner Baseball-Karriere und wurde im Minor-League-System der New York Mets auf die nächste Stufe befördert. Nun spielt er in seinem Heimat-Bundesstaat Florida.

Für Tebow geht es von Low-A Columbia zu High-A St. Lucie, nachdem er für die Fireflies in 212 At-Bats .222 mit drei Homeruns, 23 RBI, einer OBP von .311 und einer Slugging-Percentage von .340 geschlagen. Zahlen, die nicht unbedingt nach einer Beförderung schreien.

"Das ist nichts, was ich beantworten muss", begegnete Tebow den Skeptikern und unterstrich: "Es gibt eine Menge schlauerer, weiserer Leute, die diese Entscheidungen treffen. Ich komme einfach und gebe jeden Tag mein Bestes."

Mets-General-Manager Sandy Alderson kommentierte die Entscheidung am Sonntag so: "Es ist ein Schritt nach oben. Ich glaube schon, dass er damit zurechtkommen wird." Allerdings räumte Alderson auch ein: "Ich würde nicht sagen, dass er sich selbst übertroffen hat. Aber gleichzeitig hat das, was er in Columbia gemacht hat - aufgrund der gegebenen Umstände - eine Beförderung durchaus gerechtfertigt."

Andere Faktoren sprechen für Tebow

Ungeachtet der Zahlen sollen einige Faktoren für die Versetzung Tebows gesprochen haben: "Es ist jetzt nicht so, dass er die Liga auseinandernimmt, aber gleichzeitig sind alle Anzeichen positiv, was diverse Dinge betrifft, auf die wir achten: Chase Rates und Exit Velocity ...", so Alderson: "Unterm Strich ist der Schlagdurchschnitt nicht da, wo er sein sollte, aber er verbessert sich."

Allerdings könnte auch ein weiterer Gesichtspunkt eine Rolle gespielt haben. Wie Darren Rovell, ein Business-Journalist von ESPN, bemerkte, gehören die St. Lucie Mets der Dachorganisation der Mets - im Gegensatz zu den Columbia Fireflies, mit denen man lediglich eine Kooperation hat. Insofern könnten die Mets auch finanziell vom Dasein Tebows in Form von Merchandise-Artikeln profitieren.