Mr. Met zeigt Fans den Mittelfinger

Donnerstag, 01.06.2017

Mr. Met ist eines der bekanntesten Maskottchen in der MLB und zeigte offenbar Fans den Mittelfinger seiner Hand, die allerdings auch nur vier Finger hat. Die Aktion geschah während des Heimspiels New Yorks gegen die Milwaukee Brewers im CitiField. Das Maskottchen stand dabei in einem Gang zwischen zwei Tribünen.

"Wir entschuldigen uns für die unangebrachte Aktion dieses Angestellten", so ein Statement des Teams auf Twitter: "Wir billigen derartiges Verhalten nicht und werden die Sache intern regeln".

Ein Offizieller des Teams gab gegenüber der Associated Press an, dass mehrere Personen über den Verlauf der Saison hinweg das Kostüm tragen. Die Person, die es am Mittwoch getragen habe, werde dies jedoch von nun an nicht mehr tun.

Mr. Met ist seit 1964 das Maskottchen der Mets und zeichnet sich durch seinen großen, Baseball-förmigen Kopf aus. Zudem hat er einen eigenen Twitter-Account mit fast 50.000 Followern.

