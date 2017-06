Mehrere Wochen Pause für den "Dark Knight"

Freitag, 16.06.2017

Am Donnerstag gab das Team bekannt, dass bei Harvey nach einem MRI und einem CT Scan eine Stressreaktion am rechten Schulterblatt festgestellt worden war. Er habe bereits eine Injektion mit Eigenblutplasma bekommen und werde voraussichtlich am Freitag auf die Disabled List gesetzt werden. Wie viele Wochen er fehlen wird, kommt auf den Heilungsverlauf an.

Der "Dark Knight", so der Spitzname Harveys in New York, hatte am Mittwoch gegen die Chicago Cubs in vier Innings gleich drei Homeruns zugelassen und anschließend erklärt: "Mein Arm hat einfach überhaupt nicht funktioniert. Als mein Fastball das letzte Mal nur 87 Meilen schnell war, war ich wahrscheinlich im ersten Jahr auf der High School."

In 13 Starts in diesem Jahr steht Harvey bei einem Earned Run Average von 5.25. "Er hat über einen müden Arm geklagt, einen toten Arm", bestätigte Manager Sandy Alderson.

Damit wächst die Verletztenliste der Mets, die bei einer Bilanz von 30-35 bereits 9,5 Spiele Rückstand auf die Washington Nationals (40-26) in der National League aufweisen, weiter an. Auch Star-Pitcher Noah Syndergaard wird dem Team noch viele Wochen fehlen, zudem brach sich Center Fielder Juan Lagares am Donnerstag den linken Daumen.

