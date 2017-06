Medien: 70-Millionen-Deal für Jean Segura

Mittwoch, 07.06.2017

Auf der Jagd nach der ersten Postseason seit 2001 hatten die Mariners ihren Kader in der Offseason überholt und dabei unter anderem Jean Segura per Trade von von den Arizona Diamondbacks geholt. Dort hatte Segura eine extrem starke Saison gespielt, die NL in Hits angeführt und dabei auch noch 33 Stolen Bases und 20 Homeruns aufgelegt. Bei den Mariners sollte er den seit Jahren schwachen Leadoff-Spot im Lineup besetzen.

Ein gutes Drittel der Saison ist gespielt, und die Mariners sind mit ihrem neuen Shortstop offenbar so zufrieden, dass sie ihm seine Dienste bis 2022 mit 70 Millionen Dollar versüßen wollen - dabei wäre Segura erst 2019 zum Free Agent geworden. Laut Jon Morosi von mlb.com haben sich beide Parteien auf den Deal geeinigt, es gibt auch Berichte über eine Option für das Jahr 2023.

Der Mann aus der Dominikanischen Republik spielt mit einem Average von .341 - Platz eins in der American League - ebenfalls eine gute Saison, fehlt derzeit aber mit einer Knöchelverletzung, die ihn bis Juli außer Gefecht setzen könnte.

Die Mariners (29-30) haben acht ihrer letzten neun Spiele gewonnen, können angesichts der starken Houston Astros (42-17) in der American League West wohl eher auf eine Wildcard hoffen.

Jean Segura im Steckbrief