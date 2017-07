Die wildesten Prügeleien im Baseball

Erlebe

Gelegentliche Schlägereien gehören im Major League Baseball genauso dazu wie Homeruns, Strikeouts und Stolen Bases. Dabei gibt es verschiedene Gründe, die die Gemüter heiß laufen lassen. SPOX blickt zurück und präsentiert die heftigsten Auseinandersetzungen auf dem Diamond in der Geschichte des Baseballs.

20. Angels - Dodgers (1999)

Dodgers-Pitcher Chan Ho Park legt einen Sacrifice Bunt ins Feld und wird dann an der ersten Base von Angels-Pitcher Tim Belcher ausgemacht - und anscheinend berührte Belcher Park ein wenig zu lange.

19. Diamondbacks - Dodgers (2013)

Beide Teams warfen sich gegenseitig mit Pitches ab - das Übliche halt. Zweimal leerten sich die Bänke, wobei es beim zweiten Mal so richtig rund ging.

18. White Sox - Brewers (1995)

Es ging harmlos los, ein zwei Spieler schubsten sich gegenseitig an der dritten Base, anschließend wurden Nettigkeiten ausgetauscht. Richtig rund ging es aber erst, nachdem White-Sox-Manager Terry Bevington und Brewers-Manager Phil Garner sich der Sache annahmen und aufeinander los gingen. So etwas sieht man nicht alle Tage.

17. Blue Jays - Rangers (2016)

In der ALDS 2015 hatte Jays-Outfielder Jose Bautista die Rangers mit einem monumentalen Bat-Flip so richtig wild gemacht. Diese revanchierten sich dann 2016 und warfen ihn ab. So weit, so gut. Doch kurz darauf bei einem möglichen Double Play rutschte Bautista Second Baseman Rougned Odor besonders aggressiv in die Beine und der flippte aus. Der Höhepunkte: Ein Faustschlag in Bautistas Gesicht!

16. Brewers - Mariners (1990)

Brewers-Pitcher Bob Sebra traf Mariners-Hitter Tracy Jones mit einem Pitch und alle rasteten aus. Aus einem großen Brawl wurden zahlreiche kleine und dann wieder ein großer. Kurzum: Es ging richtig zur Sache!

15. Athletics - Angels (1995)

A's-Pitcher Jim Corsi warf Tim Salmon von den Angels ab. Es folgte eine großflächige Schlägerei, jedoch mit einiger Verzögerung. Zunächst mal passierte nichts, dann aber näherte sich A's-Spieler Chili Davis von der zweiten Base dem Mound und attackierte Corsi. Daraufhin wurde auch A's-Manager Tony LaRussa wild. Was ein Chaos!

14. Yankees - Red Sox (2003)

In Spiel 3 der ALCS 2003 hatte zuvor Pedro Martinez von den Red Sox in die Nähe von Karim Garcias (Yankees) Kopf geworfen. Yankees-Pitcher Roger Clemens revanchierte sich und tat das gleiche mit Manny Ramirez. Danach ging es richtig rund - sogar der damals 72-jährige Bench Coach der Yankees, Don Zimmer, war mittendrin und ging zu Boden.

13. Phillies - Mets (1989)

Normalerweise sind alle froh, wenn ein Spiel vorbei ist. Doch diese Partie zwischen New York und Philadelphia ging in die Verlängerung: Phillies-Closer Roger McDowell hatte ein paar Worte für Gregg Jefferies nach dem finalen Out übrig und der fand selbige wohl nicht so witzig. Daraufhin kam es nach Spielende noch zu einer heftigen Rangelei.

12. Red Sox - Yankees (1976)

"Sweet Lou" Piniella von den Yankees umrundete die Bases und rannte dann Red-Sox-Catcher Carlton Fisk über den Haufen. Fisk reagierte sauer und fing an, Piniella zu schlagen - dann machten alle mit.

11. Mariners - Orioles (1993)

O's-Pitcher Mike Mussina traf Mariners-Spieler Bill Haselman mit einem Pitch, der im Anschluss auf den Pitcher losging. Die Teamkollegen beider Seiten folgten schnurstracks.

